На 14 май 2026 г. в Съдебната палата в Пловдив се състоя официална церемония, на която ученици от Националната търговска гимназия (НТГ) "Васил Левски“ приключиха своето практическо обучение в структурата на Районния съд. Събитието в Зала № 12 отбеляза успешното финализиране на поредния етап от дългогодишното партньорство между образователната институция и съдебната власт.

В рамките на няколко седмици възпитаниците от ХІІ "б“ клас, специализиращи в профил "Бизнес администрация“, имаха възможност да проследят отблизо работните процеси в едно от най-натоварените съдилища в България, съобщиха от съда за Plovdiv24.bg.

В съдебната зала на Районния съд

Бъдещите специалисти се запознаха с детайлната организация в съдебните деловодства и участваха активно в ежедневните административни задачи. Практиката извън класните стаи има за цел да предостави на младите хора реален поглед върху държавната администрация и функционирането на правораздавателната система.

Председателят на Районен съд – Пловдив Панайот Велчев лично връчи на всеки от стажантите служебна бележка за успешно проведеното обучение. Документите са признание за положените усилия и важна част от професионалното портфолио на учениците, които предстои да се реализират на пазара на труда.

В съдебната зала на Районния съд

Инициативата е резултат от споразумение за сътрудничество между Районния съд и Търговската гимназия. Чрез подкрепата за професионалното ориентиране на младежите, съдебната институция в Пловдив продължава да демонстрира своята отвореност към обществото и стремеж към подготовка на бъдещите кадри в административния сектор.