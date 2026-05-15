Собственикът на фирма "Автобусни превози“ Петко Ангелов представи коренно различна версия за инцидента в автобус по линия 4, при който пловдивчанка се оплака от грубо отношение и отказ да бъде таксувана. Според превозвача, служителят се е държал учтиво и е избягвал конфликт, отричайки твърденията на пътничката за хвърлени монети и скандали в превозното средство.

Инцидентът, станал на 13 май, е възникнал при опита на гражданката да плати билета си с дребни монети при пътуване от район "Тракия“ към центъра на града.

Версията на превозвача

Не е имало скандал и не е имало хвърляне на стотинки по земята на автобуса. Служителят ни се е държал учтиво и е избягвал да влиза в конфликт или скандал, за да не предизвика излишна агресия заяви пред репортер на Plovdiv24.bg Петко Ангелов

По думите на водача, жената е оставила една монета по 20 цента и останалите до 50 (колкото е цената на билета) по 1 и 2 цента близо до него, но той не ги е прибрал.

Петко Ангелов обясни, че основният проблем се корени в нежеланието на други пътници да получават ресто в дребни монети от 1 и 2 цента, въпреки че те са официално разплащателно средство.

Призоваваме гражданите да взимат и по-дребните центове, които шофьорите им връщат, защото те са ги взели вече от друг пътник, който се е отървал от "жълтите стотинки" допълни Ангелов

Предистория на конфликта

Случаят придоби гласност, след като пловдивчанка се оплака, че шофьорът е изхвърлил парите ѝ на пода и е отказал да ѝ издаде билет. Тя твърди, че при опит да заплати с 2 монети по 20 цента и 2 по 5 цента, е била посрещната с агресия и крясъци в автобус без кондуктор. Според нея поведението на водача е било незаслужено и грубо.

Правни пречки и състояние на автопарка

Подобни напрегнати ситуации биха могли да се избегнат в бъдеще при пълното внедряване на електронно-билетната система, която ще позволява плащане с банкови карти и телефонни приложения. Към момента обаче стартът на системата е блокиран. Въпреки че консорциум ДЗЗД "Градски транспорт – 2026“ е избран за изпълнител за 10 години, договорът не може да бъде финализиран заради жалба в КЗК от сдружение "Пловдив на гражданите“.

В свой коментар Петко Ангелов увери, че няма да остави Пловдив без превоз, но предупреди, че ако процедурата стигне до Върховния административен съд (ВАС), ще се наложи да се разчита на стара техника. В момента пътниците често се сблъскват с недотам добра услуга и неработещи електронни табла по спирките.

Техническа готовност на превозвача

Консорциумът разполага с 360 автобуса, включително 100 нови екологични машини клас Евро 6 на метан, оборудвани с климатици. Общо 180 от превозните средства вече са снабдени с устройства за електронно таксуване, но административни и правни пречки спират тяхното пускане по линиите до официалното подписване на договора с Общината.