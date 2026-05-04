Разбирам, че за превозвачите ще бъде най-добре автобусите им да се движат от 7:30 ч. до 18:30 ч. само в делнични дни от септември до юни, но градският транспорт не е бизнес, а социална услуга. Това казва читател на Plovdiv24.bg в сигнала си до нашата медия. Даваме думата на пловдивчанина сега:

Здравейте.

От 16.04.2026 г. има нов график на автобусите от градския транспорт. Махнали са първите автобуси в почивен ден, явно за да добавят късни курсове, за да може кметът да казва, че вечер градският транспорт работи до по-късно.

На спирка № 451 – "Васил Априлов 85" минаваше автобус 44 около 6:05–6:08 ч. Това беше най-ранният автобус, който минава през спирката в почивен ден. От "Техномаркет" до Военна болница включително на всяка спирка се качват хора, защото това е първият автобус в почивен ден по този маршрут и в тази посока.

Сега всички тези хора остават без транспорт. С премахването му не може да се стигне от квартала към района на Сточна гара и Военна болница преди 7:00 ч. Никой от другите номера, които минават през спирката, не е преместен в подобен час. Няма връзки преди 7:00 ч. и към Централна гара. От автобуси 17, 37, 44, 93, 99, 113, 222 първият, който минава през спирката в почивен ден, е 17, като той тръгва в 6:20 ч. от последна спирка в кв. "Прослав".

На автобуси 4 и 11 също са орязани ранните курсове в посока север–юг. На доста номера автобуси в ранен час тръгва автобус само от едната крайна спирка, не и от другата. По линии 93 и 113 в почивен ден има само по 2 коли!? На какъв интервал ще минават, колко ще чакат хората? Имаше протест за подобряване качеството на градския транспорт, след който кметът на думи каза, че си е взел поука, на действия става точно обратното.

Разбирам, че за превозвачите ще бъде най-добре автобусите им да се движат от 7:30 ч. до 18:30 ч. само в делнични дни от септември до юни, но градският транспорт не е бизнес, това е социална услуга. Предлагам на кмета, след като обслужва интереса на превозвачите вместо на жителите на Пловдив, да се откаже от заплатата си. В нормалните градове има градски транспорт от 5:30 ч. до 23:30 ч., не от 7:00 ч. до 20:30 ч. Очаквам след 30.06. да орежат още автобусите с оправдание "лятото няма ученици". За превозвачите е по-изгодно така. Все пак в общината се гледа техният интерес.

Ако от медиите не обръщат внимание на безобразията в градския транспорт на Пловдив, в общината много започват да "му отпускат края".