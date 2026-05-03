В "Старинен Пловдив“ вече ясно се вижда проблем, който трудно може да бъде подминат. Тротоарите и настилките са сериозно увредени, а причината е повече от очевидна - движение и паркиране на леки автомобили и бусове там, където това изобщо не е предвидено, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg, които ни изпращат и снимки. Тесните калдъръмени улици просто не са създадени за такъв трафик. Когато през тях ежедневно минават коли, резултатът е закономерен - разбити настилки и постепенно загубена автентичност.

Погледите естествено се насочват към общината и към органите, които трябва да следят за реда. Когато липсват ясни действия и резултати, хората започват да се питат къде точно се къса веригата. Въпроси има и към временната комисия към Общинския съвет.

Всъщност хората не искат нещо сложно. Искат да има реален контрол, а не само обещания. Искат да има последици, когато правилата се нарушават. Ако това се случи, ефектът ще е ясен - повече сигурност за жителите и туристите, по-малко коли там, където не им е мястото, и по-добре запазена среда. Това е важно не само за външния вид на Стария град, но и за хората и бизнеса, които са част от него.

За да се стигне до работещо решение обаче, трябва да има и ясна картина на ситуацията, която да е лесна достъпна за гражданите. Колко са реално паркоместата? Колко са жилищата и как се използват? Колко са местата за настаняване и имат ли те осигурен достъп до паркиране? Без такива отговори всяка нова мярка рискува да остане половинчата.

Истината е, че проблемът не е от вчера, но и не може да се отлага безкрайно. С всеки изминал ден щетите стават повече, а усещането за безконтрол се засилва. Затова въпросът вече не е дали трябва да се действа, а кога най-сетне ще се видят реални стъпки в тази посока.