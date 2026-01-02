© Plovdiv24.bg През 2026 година Етнографският музей започва работа по най-новата си експозиция "Модерният Пловдив", която ще бъде разположена в Синята къща. Това съобщи за ФОКУС и Plovdiv24.bg Ангел Янков, директор на Регионалния етнографски музей.



"Този модерен Пловдив ще се различава по своя фокус и подход от всички други експозиции в града, тъй като ще бъдат разгледани различните аспекти през призмата на културните и социални особености на хората, които са живели в града, ще се съсредоточим върху начина на живот, ежедневието, социалните отношения на старите пловдивчани, ще изследваме как тези аспекти са се променили под влияние на модернизацията", посочи Янков.



Според него, ако се тръгне от една историческа рамка, разказът би трябвало да започне от средата на XIX век, а финалът трябва да бъде отворен във времето, защото градът остава жив и след нас. Защото етнографията, или етнологията не изследват само миналото, но и настоящето. Ще има и една нова тема за града – градска среда, свързана с архитектурата, как се променя Пловдив през това време, алафрангата като нов модел и начин на живот в Пловдив.



По думите на Янков, това е път от и към Европа. Ще бъдат разгледани характерните икономически отрасли в Пловдив в годините преди и след Освобождението.



"Появява се нова тема - първата пивоварна в Пловдив, българската търговска марка "Каменица", тютюнът и ролята му за Пловдив. Пловдив е и един от големите тютюневи центрове. Не знам дали е известно, но в Пловдив са произведени първите пури в тютюневата фабрика "Орел", кварталът на тютюневите складове и досега се коментира. Но това може да бъде отразено в тази нова тема в историята, тук, в етнографията,в градската култура, защото ние съхраняваме в един от нашите фондове и колекции от търговски сандъци, които се вписват в темата. Също така кулинарната култура, новият бизнес в града, кафето", сподели още от идеите си Янков.



Той мисли да бъде открито и кафене в етнографски стил, в приземния етаж на къщата.



"Тук могат да се включат различни вещи, свързани с храненето, пиенето на кафе, новата мода на сладкарниците, интериора, посудата, храната. Пловдив има богата кулинарна традиция, която е повлияна от много различни култури. Могат да се представят не само традиционни рецепти, но и влиянията на модерните тенденции в храненето", посочи Янков.



Няма да бъде пропусната и темата за търговците и първото Пловдивско изложение от 1892 година.



"Знаете, че това е бум, това е новото чудо, което става в Пловдив. На изложението са представени Едисоновият фонограф, шевните машини "Сингер", оръдията на Круп. Знаете, че и първата крушка светва на Пловдивското изложение. Стигаме до поща, телеграф, телефон, връзката със света и как тоя свят се превръща в едно малко село. От първия телефонен разговор, проведен пак в Източна Румелия и после първият междуградски, направен със София. Всичко това иде да покаже, че тази експозиция ще бъде наситена, атрактивна", добави Ангел Янков. Фотографията също ще бъде представена в тази експозиция. Ще се представят Георги Данчов, зографа на братя Карастоянови, за да стигнем до магическия фенер.



"Нали знаете какво е магическият фенер? Той е предшественик на кинематографа. Така са наричали първо киното. Тук смятаме, че можем да използваме най-различни интерактивни технологии, мултимедии", посочи още директорът на Етнографския музей.



Културата, според него, е тема, която не е застъпена в нито един музей в града в различните направления в изкуството - театър, музика, опера, изобразително изкуство, литература.



"Не бива да пропускаме и новите празници в Пловдив, които се различават от традиционните празници. Говорим за европеизация на обществото, като се почне от баловете и вечеринките и се премине към изисканите тоалети, менюта. Музиката е следосвобожденска, на новоосвободената България. Можем да представим развитието на музикалните инструменти - шарманка и латерна, музикална кутия", добави Ангел Янков.



Подготовката вече е започнала. Очаква се ремонтът да бъде дълъг, защото прозорците на къщата текат, вътре влиза вода. Трябва да се постави изцяло нова дограма, която да бъде точно като съществуващата, оцветена в синьо. Първият етаж е на замазка. Там ще се постави паркет, или дюшеме, ако е възможно. Трябва да има създадени удобства, да има трайности, за да се мисли вече и за музейната експозиция.



Очаква се одобрението на цялостния проект за реставрация на къщата, който е внесен в Министерството на културата.