Община Пловдив официално стартира процедура за избор на външно консултантско звено (ЗИП), което ще подпомогне организацията и управлението на една от най-значимите инвестиции в градската инфраструктура – внедряването на модерен и чист градски транспорт. Проектът "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“, който трябва да бъде финализиран до 2028 г. на обща стойност 31,6 млн. лева и се реализира съвместно - Общината и общинското дружество "Екобус Пловдив“ ЕООД.

Експертният десант: Кой ще контролира милионите?

За позицията на външен консултант се е явил само един участник – Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори“. Прогнозната стойност за тези специализирани услуги е фиксирана на 298 253,60 евро без ДДС или 357 904,32 евро с ДДС. Plovdiv24.bg припомня, че финансирането по проекта е осигурено по програма "Развитие на регионите“ 2021-2027, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29,5 млн. лева, а 2,1 млн. лева е съфинансиране от общината.

Ролята на "Звеното за изпълнение на проект“ (ЗИП)

Съгласно техническата спецификация от документацията по ЗОП-а, външното звено няма просто да съветва, а ще изпълнява функциите по ежедневното управление на проекта. Това включва планиране, организация, координация и постоянен мониторинг на всички дейности. Експертите ще отговарят за подготовката на документации за последващи обществени поръчки, технически спецификации за автобусите и зарядните станции, както и за верификацията на разходите пред Управляващия орган.

Мултидисциплинарен екип от осем ключови специалисти

За нуждите на проекта се изисква екип от 8 висококвалифицирани експерти, чиято работа е тясно обвързана и не подлежи на разделяне:

- Ръководител на ЗИП: Координатор на целия процес.

- Експерт "Обществени поръчки“: За прозрачно и законосъобразно усвояване на средствата.

- Технически експерти: Специалисти по електроапаратура, екологичен транспорт и депова инфраструктура.

- ИТ експерт: За внедряване на интелигентни транспортни системи (ИТС) и Wi-Fi оборудване.

Чист автобус отвътре

- Финансови и комуникационни експерти: За следене на плащанията и осигуряване на публичност.

Стратегически цели: По-чист въздух и по-малко трафик

Основната мисия на проекта е превръщането на Пловдив в по-чист град, а очакваните резултати включват: Значително намаляване на вредните емисии в атмосферата; Повишаване на привлекателността на градския транспорт спрямо личните автомобили; Елиминиране на "белите петна“ в транспортната карта чрез нови линии; По-висока пътна безопасност и модерна, достъпна среда за хора с увреждания.

Шестте стълба на промяната: Какво ще бъде изградено?

Проектът е структуриран в шест основни дейности, които обхващат целия спектър на градския транспорт:

1. Зелен подвижен състав: Закупуване на нови електрически автобуси, които ще обслужват линиите на общинския оператор "Екобус Пловдив“.

2. Зарядна инфраструктура: Изграждане на специализирани зарядни станции в новото депо, съобразени с мощността на превозните средства.

3. "Умно“ управление на трафика: Надграждане на Центъра за управление на трафика с нови контролери, трафик детектори и камери за по-добър контрол на кръстовищата.

Машина за електронно чекиране

4. Модерни спирки и софтуер: Монтаж на нови спиркови конструкции с Wi-Fi и видеонаблюдение, електронни табла за информация в реално време и нови валидатори в автобусите.

5. Модерно депо в район "Тракия“: Изграждане на стопанска база, която ще включва фотоволтаична централа (ФЕЦ) за собствени нужди, сервизни помещения и пункт за технически прегледи.

6. Прецизно управление: Сформиране на екип от експерти (ЕУП) и външно звено (ЗИП), които да гарантират законосъобразността и техническото качество на изпълнението.

Срокове и партньорство

Както по-горе изяснихме проектът "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“ се изпълнява в тясно партньорство между Община Пловдив и "Екобус Пловдив“ ЕООД. Докато Общината отговаря за софтуерните системи и управлението на трафика, общинският превозвач ще бъде пряк собственик и оператор на автобусите и депото. Всички дейности трябва да приключат до 12 август 2028 г.

Мащаб на инвестицията и технически предизвикателства

Проектът предвижда радикална промяна в транспортната схема на града с пускането на двете нови линии – №103 и №104. За целта ще бъдат закупени 20 нови електрически автобуса и ще бъде изградено модерно депо върху площ от 18 декара в район "Тракия“. За да се избегнат максимално евентуалните грешки и финансови корекции се налага наличието на външен консултантски екип, който да координира състоянието от зарядните станции до софтуерните решения за управление на трафика.

Юридически препятствия и рискове

Въпреки че процедурата по избор на консултант е в напреднала фаза, реализацията е изправена пред правен казус. Фирма "Ентърпрайз Сикюрити Сълюшънс“ ЕООД е входирала жалба в КЗК с искане за временни мерки. Подобни оспорвания крият сериозен риск от забавяне на графика, което е критично предвид крайния срок на договора с консултантите – 12 август 2028 г.

Възложител на поръчката е заместник-кметът по транспорт Николай Душков.