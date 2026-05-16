Зоологическата градина в Пловдив се преобразява с уникална площадка и езеро с лебеди

Община Пловдив даде старт на процедурата за избор на изпълнител за изграждането на иновативна тематична детска площадка, разположена непосредствено до зоопарка в района на спортен комплекс "Отдих и култура“. Проектът предвижда мащабна зона за забавление, копирана от дивата природа, предназначена за деца между 3 и 12 години.

Инвестицията е на обща прогнозна стойност 153 400 евро с ДДС, като за реализацията на обекта се състезават три фирми, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Кандидати и финансови предложения

В поръчката участват следните компании, чиито оферти с включен ДДС възлизат на:

"ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД – 143 452,32 евро.

"ТИТАН СОЛИД“ ЕООД – 152 394,94 евро.

"ТОРОС ПЛЕЙ“ ЕООД – 153 367,68 евро.

Проект на детската площадка

Уникална концепция и архитектурно решение

Площадката е проектирана като мащабна наклонена платформа за катерене, която интегрира три основни модула, пресъздаващи естествените местообитания на животните. Модул 1 ще включва хватки за катерене под формата на животински стъпки и "дома“ на кафявата мечка. Модул 2 ще свързва структурите чрез въжен мост, където децата ще срещат фигури на черен щъркел и къдроглав пеликан.

Най-атрактивната част е Третият модул – кула на три нива с височина 3,50 метра. Тя ще включва лабиринт, "река“ на европейската видра и гнездо на черен лешояд, откъдето започва тунелна пързалка. За пълния комфорт през летните месеци ще бъдат монтирани осем тенти за засенчване под формата на крила.

Сигурност и дългосрочни планове

За безопасността на малчуганите е предвидена специална ударопоглъщаща настилка в пастелни цветове, имитираща река. Материалите, сред които акациева дървесина и горещопоцинкован метал, отговарят на всички съвременни стандарти за защита. Възложител на проекта е Венцеслав Петков, директор на ОП "Зоологическа градина – Пловдив“.

Както вече ви информирахме паралелно с площадката, общината планира и изграждането на голямо езеро с площ от 800 кв. м. То ще включва каскада и смесена колекция от 50 вида декоративни риби, лебеди и пеликани, допълвайки изцяло новия облик на зоната край Гребната база. Един-единствен участник - фирма ММ Концепт" ЕООД е дала оферта за 298 020 лева, при прогнозна максимална стойност 300 000 лева с ДДС.

Община Пловдив пусна и друга обществена поръчка, свързана със зоопарка. Проектирането на модернизацията и реконструкцията на част от съоръженията, които се амортизираха още преди да бъдат запълнени с животни, която е на стойност 211 000 лева с ДДС.