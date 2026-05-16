Инвеститорите по "Пещерско шосе" "директно смазват" Пловдив, а общината вече години закъснява с регулирането на новите зони, в които те градят с максимален коефициент на интензивност, далеч над онова, което районите могат да поемат. Това каза в остро интервю за Plovdiv24.bg зам.-кметът по дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование Владимир Темелков, който определи мега-застрояването в крайните квартали като "абсолютни простоти", чрез които строителите "гледат всички възможни начини да си вдигнат застройката". По думите му, ако сега в новите зони се строи на Кинт=3, то регулацията трябва да го свали до 1,5, буквално двойно по-малки сгради. Темелков обвини инвеститорите, че бързат да строят и реализират на периферията, без поетите от тях ангажименти да се обвържат със задължителна инфраструктура, улици, детски градини, паркове, поликлиники. Той беше категоричен, че Общият устройствен план трябва да бъде отворен задължително, че таксите за строителство трябва да са диференцирани по зони, и че военните имоти около "Гладно поле" отдавна трябваше да са общинска собственост, иначе скоро пловдивчани ще плащат, за да влизат в "частни паркове". Не подмина и "Продължаваме промяната", обвинявайки партията, че "като страшни зеленисти" нищо не правят, а "само вземат заплати".

Г-н Темелков, община Пловдив разполага ли с ефективни инструменти за спиране на презастрояването? И не можем ли да ползваме примера на други големи градове, като Виена и Мюнхен, например? Въобще, как може да се регулира този процес тук, според Вас?

Първо, Виена и Мюнхен нямат нищо общо с Пловдив. Пловдив е градът с най-малко площ на човек като квадратни метри. Градът е изключително сбит и той страда от мини и гранде имплозии. Ако гърми по някакъв начин, гърми винаги вътре в себе си. Дори самото му разширяване като строителство е винаги само навътре. Едните са инвеститорите, които строят по периферията на града. И това е защото те търсят бързо да построят и бързо да реализират.

Не трябва ли да има увеличаване на размера на таксите за строителство по зони, каквато е европейската практика? Също така увеличение на таксата като процент от цената на новото строителство?

Пловдив отдавна трябваше да се зонира, като такси за строителство. Това отдавна трябваше да се случи. Всеки ще си каже, че в центъра трябва да е най-скъпо, защото това е най-скъпо продажната цена. Ама то не е така, защото в центъра не останаха места. Няма проблем да е скъпо в центъра, но няма места вече. Има места по 1000, по 2000 квадрата РЗП. Трябва да се погледнат бъдещите зони.

Това са "Прослав", "Коматево" и всички останали, които бяха съз звездичка в Общия устройствен план (ОУП), за което общината все още не е направила нищо и аз отправям този упрек. Отдавна тези зони трябваше да бъдат регулирани от строителната дирекция.

Знам, че има някаква поръчка, която се върти, защото там са улици, там са новите квартали, там са новите имоти за общински, за градини, за училища, за паркове, за болници, за каквото се сетите. Това отдавна трябваше да е факт.

И там вече, на базата на това зониране трябва да е ясно, че общината примерно ще направи през 2027 година тази, или онази улица, ще има подземна инфраструктура, която ще бъде изградена. И тогава вече на тези хора може да им поискаш по-висока такса за разрешение за строеж. Защото иначе ние в крайните квартали ще направим най-ниската такса и всъщност какво ще им дадем?

Ще останат прахоляците, липсата на улици, смесената собственост по улиците. Всичко това трябваше да се урегулира от общината отдавна. Това е една процедура, за която трябват между две и три години.

Естествено е, че всяка зона в Пловдив трябва да е с различна такса за строеж.Тук трябва да се направи елементарно обследване в рамката на седмица, да се вземе средната продажна цена, да се види къде е най-високата цена, средна говорим. Защото един инвеститор може да си позволи по-висока цена, по-висока качество, а другият инвеститор - по-ниска цена.

На базата на цената вече, могат да се заложат и новите имоти за детски градини, училище и всичко останало. И оттам нататък да се гледат строителните параметри. Ако трябва ще се отвори и да се разгледа Общия устройствен план (ОУП). В една зона, в която ние имаме застроени 50 хиляди кв.м, без две или три детски градини, там да няма високи параметри на строителство, за да може да избягаме от това застрояване.

Презастрояване е едно, застрояване е друго. Това мега застрояване, което се получава в имотите, да стане разумно за инвеститорите. Вместо да строят на Кинт =3, да строят на Кинт =1.5, за да е на половина по-малка сградата.

След като районът не може да си позволи широки улици, образователна инфраструктура, осветление и всичко останало, това е единственият начин. Но за това трябва едно елементарно обследване. Ако съберете инвеститорите, които строят в този град, те ще ви го кажат същото, защото те го знаят. По принцип, те нямат проблем да плащат по-висока такса за разрешение за строеж. Но искат услугата да е качествена, искат да е дигитална, искат да е бърза, искат да е адекватна, искат експертите в общината да не ги връщат за простоти, защото много често се случва това и се натрупва напрежение. И за това ние работим и по ГИС за дигитализацията на града, за създаването на Географска информационна система. Очаква се към края на годината да го пуснем вече този продукт.

От там нататък общината трябва да има очи, представяйки първокласна услуга и ясна регулация на параметрите. Тогава може да вдига цените. И за това се получи и това напрежение последния път, защото строителите ни казаха, че няма проблем и двойно да плащат, но искат от общината адекватно отношение.

Т. е. общината има нагласата за тая реформа, обаче какво ни спъва тогава?

Аз ще се въздържа от коментар. Защото си го мислим и двамата какво ни спъва, но ще се въздържа. Според мен, военните имоти отдавна трябваше да са собственост на Община Пловдив. Отдавна всичките тия рушещи се казарми, особено там на "Гладно поле", трябваше да са на общината. Всичко това трябваше да е един огромен парк, с две-три детски градини, с една поликлиника, с доста други социални услуги. Но скоро там ще почнат да се появяват частни паркове. Ще си плащаш, за да влизаш в парка вътре, за да ти е забавно.

За строителството, само по себе си, няма заповед на кмет или на министър, или на който и да било, която да каже, че го спира. Но може да се отвори Общия устройствен план (ОУП) и да се гледа. Това става с консенсус между всичките политически групи в Общинския съвет и си кажем, че това е направено като анализ, тези и тези райони предстоят да бъдат застроени. Защото до тук го изпуснахме, каквото е застроено, е застроено. Това е ясно, няма бутане, освен незаконното. Но оттук нататък в следващите 10-15-20 години общината ще се развива в тия зони. Общината ще ги регулира с Подробния устройствен план (ПУП), параметрите на строителството ще са такива и такива. Съгласни ли сте да отворим Общия устройствен план (ОУП) и да намалим коефициентите на строителството и Кинт-овете там? Защото сега има и друга гледна точка, която никой не отчита никога. И това е алчността на самите собственици. Не на купувачите, не на строителите.

Защото когато отидеш да вземеш някакво имотно обезщетение, или се пробваш да го купиш, собственикът изгаря от алчност. Той търси максимума. Ако могат да се построят 9 хиляди квадрата, той търси начин да станат 90 хиляди квадрата. Самият собственик не го интересува нищо освен печалбата. Но той после пръв ще излезе на улицата и ще протестира против презастрояването, но ще е за да вземе максимума от собствения му имот като обезщетение.

От там нататък инвеститорът гледа всички възможни начини да си вдигне застройката. Започват се някакви абсолютни простоти, които трябва да се регулират. И така това е също една изключително сериозна гледна точка.Много е несправедливо.

Трябва да се знае, че нищо друго не може да се направи и Общия устройствен план (ОУП) трябва да бъде отворен задължително. И новите зони, бъдещите, които са вече извън широкия център, извън застроените, трябва да се регулират много точно и там трябва да има ясни параметри. Нямаш ли детска градина там, нямаш ли път там, тези квадрати в зоната не могат да се строят. Това е истината.

За образователната инфраструктура като заговорихме, би могло постъпленията от такси за строителство да отиват към Фонд "Благоустрояване", откъдето да се пренасочват към образователната инфраструктура. Това би било добре, нали? Защото процесът е взаимосвързан.

Това няма как да стане. Иначе аз съм твърдо "за", но първо трябва да се регулира юридически това нещо. Защото, примерно 200 хиляди квадрата по 12 лева, това са 2 милиона и половина лева, кръгло. Не че е достатъчно, но е добро начало да проектиране на 20 детски градини. Защото в Пловдив няма и много голяма проектна готовност на сериозни проекти.

Като отидеш да се молиш на някой за финансиране, този проект трябва да е готов. И сградите трябва да са на правилното място. А не там, където просто има място.

Ето, например, в район "Западен" ще започнем строителство на нова детска градина. Вече има намерено финансиране. Но там няма да им стигне една детска градина.

Там ще трябват поне още 3-4 да направим, защото инвеститорите по "Пещерско шосе" направо смазват града. Ето там трябваше да се регулира тази зона. И докато не се разшири "Пещерско шосе", да не може да се строи там. Ако искате да строите, ще строите на половината параметри. И за това трябваше да има консенсус в групите в Общинския съвет. И ПП, вместо да ми пускат известия за протести, можеха те като страшни зеленисти да го инициират това нещо. Но нищо не правят. Те само вземат заплати.