Пловдив отново се превърна в столица на българските традиции с официалното откриване на "Народен събор Пловдив 2026". Едно от най-мащабните фолклорни събития в България ще продължи три дни, обединявайки над 4000 изпълнители, самодейни състави и фолклорни формации от всички краища на страната, съобщават за Plovdiv24.bg от районната администрация. Мащабният фестивал се провежда на три сцени с богата програма, включваща народни песни, автентични танци и традиционни български обичаи.

Официално откриване и подкрепа за българския фолклор

Като съорганизатор на събитието, кметът на район "Тракия" Георги Гатев приветства участниците и гостите на форума. В своето изявление той акцентира върху културното значение на фестивала:

Народният събор е празник на българския дух, на нашите корени и традиции. Радвам се, че Пловдив отново събира хиляди изпълнители и гости от цялата страна, за да покажем, че българският фолклор е жив и продължава да обединява поколенията, заяви Георги Гатев.

Кметът изрази признателност към Община Пловдив за финансовата подкрепа, благодарение на която съборът е част от официалния Културен календар на града.

Официални гости и ключови партньори на събора

На официалната церемония по откриването присъстваха редица официални лица и партньори: Д-р Андрей Ковачев – евродепутат; Николай Бухалов – заместник-кмет по "Спорт, младежки дейности и социална политика"; Димитър и Петя Михови от "Ясмина" – организатори на събитието

За сигурността, реда и логистиката на мащабния фолклорен форум в Пловдив се грижат Пето районно управление, Общинска полиция, ОП "Общинска охрана", ОП "Градини и паркове", ОП "Чистота", ОП "ОК" и Доброволно формирование "Пловдив 112".

Какво включва програмата на Народен събор Пловдив 2026?

В рамките на трите фестивални дни посетителите и жителите на града могат да се насладят на:

-Традиционни народни песни и танци от всички етнографски области;

-Представяне на старинни обичаи от самодейни състави;

-Непрекъсната музикална и танцова програма с хиляди участници.

Събитието предлага отлична възможност за културен туризъм в Пловдив и среща с богатото нематериално културно наследство на България.