От днес до 17 май парк "Лаута“ в Пловдив ще бъде домакин на един от най-мащабните фолклорни фестивали в България. Настъпи един от най-очакваните моменти – публикуваме официалната програма на "Народен събор Пловдив“ 2026, съобщиха организаторите.

15, 16 и 17 май 2026 г. - парк "Лаута“ – Пловдив

Повече от 4 500 изпълнители от цялата страна ще се качат на сцените на фестивала, а в продължение на три дни парк "Лаута“ ще се превърне в място, изпълнено с музика, танци, традиции и хиляди усмивки.

На фестивала очаквайте:

– фермерски пазар с български производители

– голяма занаятчийска алея и демонстрации на живо

– училище по народни инструменти

– уроци по народни танци и големи вечерни хоротеки

– детски работилници и кът с животни

– възстановки, изложби и традиционни кътове

– вкусна храна и десетки места за отдих и забавления

– рисуване на открито с "Мацаница" Мацаница

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

За сигурността и спокойствието на всички посетители ще се грижат ОД на МВР – Пловдив, ОП "Чистота“, ОП "Паркове и градини“, ОП "Общинска охрана“, Доброволно формирование "Пловдив 112".

Концертът на Светла Дукатева е специална изненада за любителите на бъгарските танци и ще бъде естествено продължение на голямата "Хоротека на открито"Ива и Велислава Костадинови ще бъдат специален акцент в първата вечер на "Народен събор Пловдив“ – с обичани песни, силно сценично присъствие и емоция, която се помни!

Ансамбъл “Пълдин" ще закрие тазгодишния “Народен събор Пловдив" със спектакъла “По Зарезан" - ще се насладим заедно на палитрата от музика и танци с много настроение и незабравими емоцииЗаповядайте от 15 до 17 май в Пловдив, парк Лаута, на “Народен събор Пловдив" 2026.