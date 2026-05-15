Полагане на нова асфалтобетонова настилка в района на кръстовището между бул. "Кукленско шосе“ и ул. "Индустриална“ ще наложи временна промяна в движението на автобусни линии № 11, 17, 24, 37 и 116. Ремонтните дейности са планирани за 15 май 2026 г. (петък) и ще обхванат часовия диапазон от 09:30 до 14:30 ч.

За предстоящите изменения в градския транспорт съобщиха от Община Пловдив за Plovdiv24.bg. Пътниците трябва да предвидят обходни маршрути през съседните булеварди и улици в посочения период.

Ето и детайлното разпределение на промените:

В посока към Митницата рейсовете ще преминават от бул. "Александър Стамболийски“ през спирка № 280 (магазин "Рила“) с десен завой по бул. "Кукленско шосе“ до спирка № 64 (хотел "Родопи“). В посока Завод "Биомашиностроене“ движението се отклонява от бул. "Кукленско шосе“ със завой по ул. "Скопие“ до спирка № 290 ("Механотехника“).

Автобусна линия № 17 и № 24

Двете линии променят маршрутите си само в посока към кв. "Прослав“. От бул. "Кукленско шосе“ автобусите ще завиват надясно по ул. "Скопие“, след това наляво по ул. "Индустриална“ и надясно по бул. "Никола Вапцаров“. В обратната посока движението остава без промяна.

Автобусна линия № 37

Посоката към ЕАЗ ще минава през спирка № 379 (НАП) с десен завой по ул. "Индустриална“. В обратната посока към ул. "Юндола“ автобусът ще се движи по ул. "Индустриална“, ще спира на № 289 (срещу НАП) и ще завива наляво по ул. "Скопие“.

Автобусна линия № 116

Към Митницата маршрутът ще минава по бул. "Никола Вапцаров“, надясно по ул. "Индустриална“ (спирка № 63) и надясно по бул. "Кукленско шосе“. При връщане към кв. "Изгрев“ автобусите ще се отклоняват от бул. "Кукленско шосе“ през ул. "Скопие“, ул. "Индустриална“ и на кръговото кръстовище ще поемат по бул. "Никола Вапцаров“.

След 14:30 ч. на 15 май се очаква автобусите да възстановят нормалното си движение съгласно Общинската транспортна схема.