Днешното заседание на Общинския съвет в Пловдив бе белязано от обрат – съветниците отмениха решенията за незабавно закриване на автогарите "Север“ и "Юг“. Въпреки временното отлагане, кризата остава в разгара си, а предложението за замяна на автогарите със "спирко-навеси“ предизвика остра политическа реакция.

Позицията на БСП: Край на "кърпенето“ на парче

От БСП за България излязоха с категорична позиция, че градът се нуждае от стратегическо решение, а не от козметични промени, съобщиха за Plovdiv24.bg от партийната централа. Те поставиха 11 критични въпроса към кмета на Пловдив, настоявайки за отговори относно:

Генералния план за транспорта: Докъде е стигнала изработката му и кога ще бъде представен в залата?

Нелегалните превози: Как се справят контролните органи с превозвачите, които качват пътници извън автогарите, и какъв е ефектът от "нерегламентираните“ таксита и микробуси?

Бъдещето на автогара "Север“: Преместването ѝ под формата на навеси пред гара "Филипово“ се определя от социалистите като "временна мярка“, която не решава системните проблеми.

Инфраструктура срещу администрация

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е започнал разговори с държавата за терените около ЖП гара "Филипово“, но опозицията настоява за анализ на възможностите в Общия устройствен план (ОУП) за определяне на нови общински или държавни терени за съвременни автогари.