Безплатни профилактични прегледи за артериална хипертония (високо кръвно налягане) ще се проведат на 15 май 2026 г. в УМБАЛ "Свети Георги“ по повод Световния ден за борба с хипертонията. Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъпна и високоспециализирана медицинска помощ, профилактика и ранно откриване на социалнозначими заболявания.

Артериалната хипертония е сред водещите рискови фактори за развитие на исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт и други сърдечно-съдови заболявания, които остават основна причина за смъртност в България. Специалистите посочват, че повече от две трети от пациентите, лекувани в Клиниката по кардиология към лечебното заведение, са с придружаващо високо кръвно налягане.

Наблюдава се тенденция към увеличаване честотата на заболяването, както и към поява на хипертония във все по-млада възраст. По данни на специалистите над половината от българите страдат от високо кръвно налягане, като значителна част от тях не знаят за състоянието си. В същото време само част от пациентите, провеждащи лечение, успяват да постигнат траен контрол върху стойностите на артериалното налягане.

Кардиолозите напомнят, че рисковите фактори за развитие на хипертония могат да бъдат както некоригируеми – възраст и наследственост, така и свързани с начина на живот. Наднорменото тегло, обездвижването, прекомерната употреба на сол, тютюнопушенето, употребата на алкохол и хроничният стрес са сред основните фактори, които могат да бъдат повлияни чрез навременна профилактика и здравословен начин на живот.

Специалистите подчертават, че профилактиката и ранното откриване на заболяването са от ключово значение за предотвратяване на усложненията. Редовното проследяване на артериалното налягане и холестерола е важна част от профилактичната грижа, а при установяване на трайно повишени стойности е необходима консултация със специалист кардиолог.

Прегледите ще се извършват в Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Свети Георги“ между 10.00 ч. и 13.00 ч. след предварително записване на телефон: 032/60-23-77.