Движението в района на кръстовището между бул. "Кукленско шосе“ и ул. "Индустриална“ ще бъде временно ограничено утре, 15 май, заради преасфалтиране на пътната настилка.
От 9:30 до 14:00 часа е предвидено затваряне за движение на северното платно на ул. "Индустриална“, в участъка от кръстовището с бул. "Кукленско шосе“ до кръстовището с бул. "Александър Стамболийски“. В посочения часови диапазон трафикът по западното платно на бул. "Кукленско шосе“ ще се осъществява в една лента.
Призовават се шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват временната организация на движение и указанията на пътните екипи, съобщават от община Пловдив за Plovdiv24.bg.
Припомняме, че преди около месец на въпросното кръстовище имаше ВиК ремонт, което наложи затваряне на част от булевард "Кукленско шосе".
