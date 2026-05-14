Транспортът на Пловдив отново се превърна в горещ картоф за местната власт. От двете страни на барикадата застанаха община Пловдив в лицето на кмета Костадин Димитров и общинските съветници. Конкретният повод за разправията стана предложението за частична промяна на прието на предишното заседание на Общинския съвет пренасочване на междуселищните автобуси, предава репортер на Plovdiv24.bg.

То касаеше ситуиране на всички автобуси от/за София и от/за Асеновград на автогарата пред централна гара и пренасочване на курсовете от автогара "Север" към автогарите "Юг" и "Родопи". Кметът поиска Общинският съвет да преразгледа решение № 120/30.04.2026 г. и да се отмени изцяло като нецелесъобразно.

Темата отприщи говорилнята в заседателната зала и много от репликите на микрофон ще влязат в златния фонд на Общинския съвет. Бяха разказани и вицове, онагледяващи ситуацията: за човек, който ръсел сол по Главната, за да гони крокодилите, за опасността да те захапе кастрирано, но невързано куче и т. н.

Всички използват момента да се изказват. Можехме да кажем: Няма да има сесия. Можехме да кажем: Спирайте до табелата, няма да влизате в града. Но не го направихме. Кажете си каквото имате политически, накрая е важно решението, повиши тон кметът Димитров.

Няколко пъти градоначалникът отговаря на съветници от различни групи. От изказванията му стана ясно, че градската администрация е инициирала разговори с НКЖИ за терен до гара "Филипово", където да се обособи нова автогара.

Групата на ПП-ДБ направи предложение за изграждане на "спирко-навеси" в района на гара "Филипово". От ГЕРБ контрираха, че колкото и да хубави тези картинки (б.а. - визуализациите) най-вероятно от Дания, предложението не може да се реализира в Пловдив.

Единственият архитект в настоящия мандат на общинския съвет - арх. Костадин Палазов препоръча на колегите си и на администрацията да четат Закона за устройство на територията с разбиране. Разясни, че автогара "Север" попада в терен с предназначение СМФ-1, в която се предвиждат площи в обществена полза. Призова кмета да не променя предложението на автогара "Север" и да преговаря за откупуване на автогарата. Частните собственици и към днешна дата не са склонни да се разделят с автогарата, с цел запазването й, отговори кметът Димитров.

Вижте в прикаченото видео дискусията по темата!