Любомира Ганчева, която през 2019 г. претърпя тежко поражение на изборите за кмет и общински съвет в Пловдив, когато получи едва 307 гласа и остана сред кандидатите с най-слаб резултат, вече заема поста заместник-министър на енергетиката. На изборите тогава тя участва като кандидат на партия АБВ - формацията, свързвана с Румен Петков и Георги Първанов. Ганчева остана на предпоследно място сред всички участници в надпреварата. По-нисък резултат отчете единствено кандидатът на БЗНС и бъдещ областен управител Илия Зюмбилев.

Днес Ганчева влиза в управлението на един от най-ключовите държавни ресори – енергетиката, където се вземат решения, свързани със стратегическата сигурност на сектора и разходването на значителен публичен ресурс.

Любомира Ганчева е завършила с отличие Пловдивската английска гимназия. Притежава бакалавърска степен по "Макроикономика“ от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, както и магистърска степен по "Енергийни пазари и услуги“ от Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

В кариерата си Ганчева е работила като мениджър и търговски директор в една от най-старите козметични компании в България. През последното десетилетие се развива в сферата на инвестиционното банкиране. Тя е автор на редица публикации, статии и доклади в български и международни издания, както и лектор на конференции и семинари в страната и чужбина.

В публикация в социалните мрежи тя благодари за гласуваното доверие на Румен Радев и подчертава, че приема поста в момент на сериозни предизвикателства пред енергийния сектор.

Пред България стоят важни решения, свързани с енергийната сигурност, стабилността на електроенергийната система, достъпността на електроенергията за домакинствата и бизнеса и развитието на дългосрочна и устойчива енергийна стратегия. пише Ганчева в социалните мрежи.

Ганчева заявява, че ще работи с професионализъм и последователност за защита на националния интерес и за укрепване на стратегическата роля на България в региона.

Заедно с нея, президентът Румен Радев назначи и Кирил Темелков за заместник-министър на енергетиката. Начело на Министерството на енергетиката застава Ива Петрова, като по този начин се оформи изцяло нов управленски екип, който ще трябва да изчисти петното на Радев от сделката с турската държавна енергийна компания "Боташ". Този договор стана обект на обществен дебат и политически спорове относно условията и дългосрочните последици за страната.