Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от правителствената пресслужба. Така ексклузивната новина на медията ни отпреди два дни вече официално е потвърдена.

Георги Янев е назначен за областен управител на област Пловдив. Експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Пофесионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция "Национална сигурност“. Бил е главен секретар на Областна администрация – Пловдив, в периода 2021 г. – 2024 г.

Назначението идва само дни след встъпването в длъжност на кабинета "Радев" на 7 май. Премиерът обяви, че смяната на 28-те областни управители в страната ще бъде направена в първите работни дни на мандата. На стола на областния управител в Пловдив Янев сменя проф. д-р Владислав Попов, който заемаше поста от 25 февруари 2026 г. след решение на служебния кабинет "Гюров".

Връзката с Ангел Стоев

Името на Янев е тясно свързано с това на Ангел Стоев, двукратния областен управител на Пловдив при служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев. Двамата са дългогодишни колеги от системата на сигурността. Стоев бе последният началник на "Държавна сигурност" в Пловдив, а след трансформирането на структурата, част от Държавна агенция "Национална сигурност".

В Областна администрация - Пловдив Янев влиза за първи път през май 2021 г., когато Ангел Стоев го назначава за главен секретар на ведомството. Янев напуска поста при правителството на Кирил Петков, но се връща обратно през 2022 г., отново заедно със Стоев, който поема втория си служебен мандат на областен управител. Оттогава Янев е неразделна част от областната администрация.

Кариера в службите за сигурност

Янев е дългогодишен служител и ръководител в служба "Военно контраразузнаване", а впоследствие, кадър на ДАНС. По време на службата си е преминал различни специализации и курсове в чужбина. Пенсионирал се е през 2019 г.

Прескачане на едно стъпало нагоре

С новото назначение Янев на практика прескача едно стъпало в кариерната йерархия, от главен секретар на областта до самия областен управител. То бележи и петата поредна година, в която кадри, свързани с ДАНС и кръга на Ангел Стоев, ръководят пряко или непряко областната администрация в Пловдив.

Не го бъркайте със съименника

Уточнение: не става дума за бившия шеф на отдел "Образование" в Община Пловдив Г. Янев, който заемаше тази позиция при мандата на Славчо Атанасов. Касае се за съименник от службите за сигурност.