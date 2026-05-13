Делото за смъртта на младо момиче след употреба на фентанил бе прекратено и се връща в прокуратурата заради допуснати нарушения в съдържанието на обвинителния акт, въз основа на който е образувано. Несъответствията и неточностите ощетяват правата на подсъдимото лице - обоснова се разширеният 5-членен състав на Пловдивския окръжен съд, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

На подсъдимата скамейка е изправен 21-годишният Михаил Максимов, спрямо когото са повдигнати две обвинения. Едното е, че на 23 август 2025 г. е предоставил високо рисково наркотично вещество - фентанил, с концентрация от 5 ng/mL при летална концентрация от над 3 ng/mL, което може да предизвика смърт, и такава е последвала - на същата дата е настъпила смъртта на Йоана Паскалева. Второто обвинение е за държане без надлежно разрешително на въпросното вещество.

Според съда, в обвинителния акт изискванията към задържаното лице са завишени повече от самото постановление за задържане. Нарушенията касаят съпричастност, време и място на деянието, пълни данни на сочения за извършител. В уводната част е посочено едновременно че е осъждан и неосъждан. Има неяснота относно конкретните дати, на които са извършени конкретните деяния - на 22.08 закупил 5 пакетчета фентанил, на следващия ден (т.е. 23 август) употребил три от тях. В обвинителния акт е записано, че е имал уговорка за среща с Паскалева на 22 август и е посочена конкретика за осъществената среща.

Имал две отделни дози с две спринцовки, едната той си инжектирал, другата дал на Паскалева. Разминаване има по отношение дали момичето само се е инжектирало в свивката на ръката, или Максимов го е направил. Неясно е колко пакетчета за колко дози е носел - 1 пакетче за 2 дози или повече. Неуточнено е предоставеното за физико-химическа експертиза пакетче с кафяво вещество, високорисково, опасно за общественото здраве, в своята чанта ли го е прибрал или е намерено в дрехата на починалата.

Допусната е смесена (двойна) форма на вина на деянието - на едно място е записано, че няма умисъл, на друго - че има, а в същото време не е ясно становището на прокуратурата.

Съвкупността от гореизброените обстоятелства сочат за липса на ясно и конкретно посочване на престъплението и вината. Затова съдът върна на прокурата материалите от наказателното производство за определяне на границите на деянията. Михаил Максимов е в ареста малко повече от 8 месеца и мярката за неотклонение остава без промяна.

Съдът разпореди на администрацията на затвора - Пловдив да осигури изследване и консултации с медицинското лице на затвора, както и обсъждане на прегледи при специалисти относно здравословното състояние на подсъдимия. По-рано в залата стана известно, че младият мъж се оплаква от дерматологични проблеми в интимната област, които му пречат при уриниране.