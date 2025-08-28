ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Труп на млада жена е открит в Пловдив
Официална информация от пресцентъра на ОД МВР към момента, както обикновено в такива случаи, липсва.
Надяваме се от МВР Пловдив утре сутринта да се събудят и да информират не нас, а обществеността, какво, как и кога се е случило.
Очевидци съобщиха, че трупът на безжизнената жена е намерен зад стадион "Христо Ботев“ между улиците "Варшава" и "Месемврия".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жалко! Селяндурският манталитет постепенно превзема Пловдив!
21:27 / 28.08.2025
Кметът на Пловдив: Възхитително, честно!
20:37 / 28.08.2025
Голям резил за дама на оживен булевард в Пловдив в 18:30 часа, пр...
19:06 / 28.08.2025
Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават ...
15:47 / 28.08.2025
Пловдивчанин: По-лесно е да оставиш мизерия и да чакаш някой друг...
15:00 / 28.08.2025
Пожар край Пловдив
14:15 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS