Труп на млада жена е открит в Пловдив в район "Източен", научи Plovdiv24.bg.



Официална информация от пресцентъра на ОД МВР към момента, както обикновено в такива случаи, липсва.



Надяваме се от МВР Пловдив утре сутринта да се събудят и да информират не нас, а обществеността, какво, как и кога се е случило.



Очевидци съобщиха, че трупът на безжизнената жена е намерен зад стадион "Христо Ботев“ между улиците "Варшава" и "Месемврия".