И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива, казват от НИМХ. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд.

Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°.

Над планините облачността ще бъде значителна. На много места, главно в следобедните часове, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Около и след обяд ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.През следващите дни ще бъде предимно слънчево.

Прогнозата на НИМХ за следващите дни

След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад. Ще се затопли и във вторник и сряда в Дунавската равнина и югозападните райони температурите ще се доближават до 30°.

В сряда по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над Северна и Източна България и там на повече места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.

В четвъртък и петък в Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Източна и планините ще има по-значителни увеличения на облачността и на много места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В събота в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде малко по-топло.