Отбелязваме Европейския ден за безопасно пътуване в чужбина – инициатива на Европейския съюз, насочена към насърчаване на информираността, отговорното поведение и добрата подготовка при пътуване извън страната.

По този повод Министерството на външните работи напомня, че навременната подготовка е важна предпоставка за спокойно и сигурно пътуване. Преди заминаване проверете актуалната информация и препоръки за държавата, до която пътувате, включително условията за влизане, изискванията за валидност на документите за самоличност, възможностите за медицинско обслужване и застрахователно покритие, както и контактите на българските дипломатически и консулски представителства в чужбина.

МВнР препоръчва на българските граждани да използват мобилното приложение "Пътувай информирано“, достъпно за устройства с iOS и Android, чрез което могат да получават полезна информация и препоръки при пътуване, както и да се регистрират при пребиваване в чужбина.

Подготовката е ключът към по-сигурното и спокойно пътуване.