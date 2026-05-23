Както вече стана ясно, снощи в София бе задържан прокурорският син Васил Михайлов, който се укриваше от органите на реда дълго време. Издирваният беглец бе локализиран късно снощи в столичния квартал "Свобода". Михайлов ще бъде приведен в затвора за изтърпяване на влязла в сила ефективна присъда от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода.

Край на безнаказаността. Всеки, който нарушава закона, трябва да знае, че има последствия. Задържането на Васил Михайлов е ясен знак за това. Пред закона всички са равни. МВР няма да бъде чадър или бухалка. ГДБОП проведоха поредица от изключително сложни и опасни мероприятия, а днес резултатът е факт. Михайлов ще бъде предаден Прокуратурата. Благодаря на всеки един, който участва в днешната акция. Вие наистина служите на Република България. Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев след операцията.

Променена външност и укриване с чужда помощ

По време на официален брифинг директорът на ГДБОП Мартин Златков поясни, че акцията по локализирането на Михайлов е продължила повече от два месеца. Операцията е включвала сложни и опасни оперативно-издирвателни мероприятия.

Васил Михайлов е променил външния си вид и е пуснал дълга коса и брада, което го прави трудно разпознаваем дори за близки познати. По данни на ГДБОП той е ползвал организирана мрежа от помощници, за да сменя адресите си и да се укрива.

Предстоящи процедури и следващи присъди

След задържането на Михайлов предстои провеждането на разпит, след което той ще бъде конвоиран директно към правосъдните органи за излежаване на първоначалното си наказание. Прокуратурата обяви, че ще продължи активни действия и по останалите производства срещу него:

Софийският районен съд вече е постановил друго наказание от 4 години лишаване от свобода, което в момента е в съдебна фаза. Срещу пернишкия прокурорски син се водят още няколко висящи досъдебни производства.