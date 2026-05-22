Тв водещият, продуцент, телевизионер и политически лидер Слави Трифонов излезе с позиция в социалната мрежа Фейсбук относно казуса с провеждането на конкурса "Евровизия 2027“ в България. Той припомни, че страната ни вече има успешен опит с реализацията на престижния форум през 2015 година, информира Plovdiv24.bg. Трифонов излезе с публична позиция заради засилената дискусия и изказванията на публични фигури, които според него са неподготвени по темата.

Опитът от Детската Евровизия през 2015 година

В своя пост Слави Трифонов подчертава, че в България вече се е провеждала Евровизия през 2015 г. – тогава в нейния детски вариант. Той обяснява, че системата на работа, собствениците на правата и международните екипи са напълно идентични с тези на голямата Евровизия. Домакинството тогава бе спечелено благодарение на рекордното класиране на Крисия и песента "Детска планета“ през 2014 г., като събитието бе реализирано в столичната зала "Арена Армеец“.

Професионалните екипи зад организацията

По думите на Трифонов за реализирането на Евровизия 2027 в България не може и няма да има никакъв съществен организационен проблем. Като основна причина той изтъква факта, че:

Хората, които осъществяват това начинание, не са българи, а са екипи, които всяка година създават Евровизия и са в състояние да я направят от всяка точка на Европа и света категоричен бе Трифонов

Критика към българския шоубизнес и политиците

Трифонов припомни, че неговият екип лично е подготвил Крисия за конкурса през 2014 г., създал е песента ѝ и е участвал директно в подготовката и реализацията на Детската Евровизия в София през 2015 г.. На база на този опит той призовава гражданите да не обръщат внимание на коментарите на хора от българския шоубизнес или политически фигури, които нямат реална представа от процесите. За финал Трифонов цитира популярната поговорка, че победата има много майки, а загубата винаги остава сираче.