Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE), коментира пред БНР, че България в момента получава силно международно внимание благодарение на певицата Дара и песента "Бангаранга“. По думите му това е рядък и ценен момент за страната, който може да се отрази положително на туризма.

Той подчертава, че интересът към България се увеличава и страната присъства в световни медии, но това не се дължи на държавата или бизнеса, а изцяло на успеха на изпълнителката и нейния екип. Според него именно затова институциите и туристическият сектор трябва да се възползват максимално от тази популярност и да не изпускат възможността тя да бъде превърната в устойчив туристически интерес.

Дучев свързва част от очаквания туристически подем и с евентуалното домакинство на България на "Евровизия 2027“. Той отбелязва, че към момента бизнесът е предпазлив, тъй като все още няма яснота за точните дати и локацията на събитието, което затруднява формирането на цени и прогнози за резервации. Хотелите изчакват, преди да променят тарифите си, тъй като цените зависят пряко от търсенето.

По думите му България има достатъчен капацитет да посрещне голям брой гости – при провеждане на събитието в София, близки курорти като Боровец могат да поемат значителна част от посетителите, а при домакинство в Бургас - съседни морски курорти като Слънчев бряг също имат добра база и свързаност.

Той допълва, че освен хотелите важна роля ще играят и частните апартаменти за краткосрочен наем, които вече подлежат на по-строга регистрация според новите регулации. В същото време той отхвърля твърдения за екстремно високи спекулативни цени, като 2000-2500 евро за нощувка в София, обяснявайки, че такива случаи са по-скоро изключения на частни лица, а не практика в хотелиерския сектор.

Според него в периоди на силно търсене е нормално цените в хотелиерството и ресторантьорството да се повишават, както и възнагражденията в сектора, тъй като ще се отворят и допълнителни работни места, подобно на опита в други домакинства на големи събития като Ливърпул.

Ще има ръст на цените на всичко - в хотели, в заведения. Ще растат и възнагражденията на заетите в бранша. Откриват се хиляди допълнителни работни места във връзка с "Евровизия" - това се е наблюдавало при домакинството на Ливърпул

В заключение Дучев посочва, че България има достатъчно време да се подготви и да се представи успешно, ако използва правилно настоящия интерес и бъдещите възможности около подобни международни събития.