Собствениците на имоти са длъжни да заплащат такса "вход“ по силата на Закона за управление на етажната собственост, като преустановяването на тези плащания води до сериозни правни последствия. При системно неплащане в рамките на години, етажната собственост има законното право да задейства процедура за принудително събиране на натрупаните задължения.

Доброволно уреждане на задълженията към блока

Преди стартирането на официално съдебно производство, към неизрядния собственик се изпраща официална покана за забавеното плащане. Препоръчително е този документ да бъде изготвен от адвокат, специализиран в тази материя, като в съдържанието му задължително се вписва правното основание за дължимостта на сумите. Законовият срок, в който съседът трябва да изплати натрупаните такси към етажната собственост, е 14 дни от момента на връчването на поканата.

Съдебни мерки, запори и намеса на ЧСИ

При липса на доброволно плащане в посочения срок, управителят на етажната собственост е в правото си да инициира съдебно производство срещу длъжника. В този случай Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) може да блокира банковите сметки на лицето, да наложи запор върху негово движимо имущество или да обяви самото жилище на публична продан чрез налагане на възбрана и изнасяне на имота на търг.

Тригодишна давност при периодичните плащания

Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), вноските за управление и поддръжка на сградата имат характер на периодични плащания и за тях важи 3-годишен давностен срок. Това означава, че ако даден обитател не е плащал задълженията си в продължение на 5 години, етажната собственост има право да претендира по съдебен ред за събирането на сумите само за последните 36 месеца, към които се начисляват и съответните лихви.

Кой има право на освобождаване от такси

Законът дефинира ясни критерии, според които определени категории живущи могат да бъдат частично или изцяло освободени от финансови задължения към входа: