Веселина Петракиева е новият директор на дирекция "Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия, съобщиха от обществената медия.

Досега на позицията нямаше титуляр и изпълняващ длъжността беше Добрина Чешмеджиева.

Петракиева е изключителен професионалист и вярвам, че заедно с доказания екип от журналисти в БНТ предстои само да надграждаме високата обществена оценка, каза Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

Приемам с радост и отговорност да се присъединя към нюзрума на Българската национална телевизия, която е еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика, каза от своя страна Веселина Петракиева.