Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите. Оказва се, че освен масовото недоволство от поскъпването на почти всичко, има и положителни примери.

Клиентка на заведение в курортно градче в Пловдивско днес разказа именно такава история. Даваме думата на жената сега:

Това е в Хисаря, заведение за бързо хранене - не ме питайте за името, не го зная. Вече 4 години идваме с майка и само тук се храним. Взехме си виенски шницел (3,90 евро - порцията).

Обаче откъде да знаем, че всъщност са два за порция, а не един. Бяхме поръчали пържени картофи за гарнитура, но толкова хора имаше, че явно бяха забравили и вместо пържен картоф ни сложили картофено пюре.

И познайте - само затова, че са забравили пържения картоф, не искаха да им го платим, въпреки че ни го донесоха. Огромна порция.