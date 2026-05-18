Лятото започва с добра новина за всички, които планират почивка на българското Черноморие или често пътуват между столицата и морския град. Националният авиопревозвач възобновява сезонната си линия между София и Бургас, като първите полети стартират на 5 юни с до 4 полета седмично. От 30 юни маршрутът ще се изпълнява ежедневно, осигурявайки още повече възможности за бързо и комфортно пътуване до морето.

50 минути от София до Бургас

Особено удобство за пътниците от столицата предлага вечерното разписание на сезонните полети. То позволява след края на работния ден да се отправите към Южното Черноморие и само след около 50 минути полет да сте в Бургас – готови за уикенд почивка, бизнес среща или заслужена ваканция.

Най-новите самолети

Полетите по линията се изпълняват с най-новите самолети Airbus A220 от флота на "България Еър“. Модерните машини предлагат по-тиха кабина, адаптивна климатична система, повече лично пространство, широки седалки и увеличени прозорци, които допринасят за по-приятно и спокойно пътуване.

Самолетите са оборудвани с последно поколение технологии, които осигуряват по-висока ефективност с икономия на гориво и по-ниски въглеродни емисии, което прави пътуването не само комфортно, но и по-щадящо околната среда. А всяка пътническа седалка, независимо дали е в икономична или бизнес класа има USB порт за зареждане на електронни устройства.

Безплатен ръчен багаж до 10 кг

Дори при пътуване в икономична класа клиентите на авиокомпанията получават редица включени услуги без допълнително заплащане. Те могат да се възползват от безплатен ръчен багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп), безплатна регистрация за полет, кетъринг с безплатни напитки, кафе и шоколадово блокче на борда. Полетите до Бургас също така важат и за натрупване на точки в лоялната програмата Fly More.

Тези предимства превръщат вътрешните полети на авиокомпанията до Бургас в удобен и изгоден избор както за туристически, така и за служебни пътувания. С директните полети на "България Еър“ от юни до септември пътниците имат бърз и комфортен начин за пътуване до морето, който им спестява ценни часове на път в обществения транспорт или шофиране в натоварения автомобилен трафик през летния сезон. Само за по-малко от един час пасажерите могат да се озоват на брега на Черно море и да се насладят на почивката си с поглед към безбрежния син хоризонт.