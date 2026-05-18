В Патентното ведомство е подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA. Заявлението обаче не е от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания, съобщава адвокатът по интелектуална собственост Диана Попова, предава Plovdiv24.bg.

По думите на юристката, още на 17.05.2026 г. е подадена заявката за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят.

Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката и каква ще бъде реакцията, казва адвокат Диана Попова.

Коя е адвокат Диана Попова?

Диана Попова е адвокат по интелектуална собственост – правоспособен юрист и член на Софийската адвокатска колегия. Завършва Френската гимназия в София през 2006 година и СУ "Св. Климент Охридски“ през 2011 година. Има опит като сътрудник в правни кантори, а от 2020 г. развива самостоятелна адвокатска практика. Адвокат Диана Попова е включена в списъка на Патентно ведомство на Република България с одобрени външни експерти извършващи услугата – Диагностика на правоприлагането на ИС (IP Scan Enforcement).

Адвокат Попова специализира в защитата на правото на интелектуална собственост и предоставя услуги, насочени към цялостна защита на бранда.

От практиката

BANGARANGA не е търговска марка. DARA също не е търговска марка. Значи ли това, че всеки може да ги заяви за регистрация в Патентно ведомство?

След вчерашния ми пост за марките на Евровизия се замислих, че изобщо няма да се изненадам да завалят заявки от знайни и незнайни субекти за регистрация на някоя от двете марки. И е добре да изпреваря тези хора, които вероятно ще решат, че правят удара на живота си, като обясня, че такава марка със сигурност ще бъде атакувана – не само по административен, но и по съдебен ред.

Представете си, че аз подам заявка за марка BANGARANGA. Тази заявка със сигурност ще попада в хипотезата на недобросъвестно заявена марка.

Заявлението

Недобросъвестност при заявяването на търговска марка е налице винаги когато заявката е подадена с цел увреждането на конкурент и когато заявяването излиза извън обичайната търговска логика за използването на марката.

Практиката изобилства от подобни случаи. Един от любимите ми е делото Neymar, EU:T:2019:329.

Делото разглежда заявка за европейска марка Neymar, подадена малко след като светът за пръв път узнава за името на футболиста. Решението акцентира на факта, че заявителят е действал с намерение да създаде асоциация с футболиста Neymar и да извлече полза от неговата репутация. Това не е казус за "някой случайно си харесал звучна дума“. Съдът казва по същество: прекалено удобно съвпадение, прекалено специфично име, прекалено очевиден контекст.

Заявителят твърди, че Neymar не бил известен в Европа към датата на заявяване, защото започнал да играе в Европа едва през 2013 г. Съдът отхвърля това. Приети са доказателства - публикации и уеб източници от 2009-2012 г., че Neymar вече е бил широко отразяван, включително във Франция, Испания и Обединеното кралство, и е бил възприеман като изключително перспективен футболист, сравняван с най-известните играчи.

Така че, моля Ви, не правете подобни неща. Не е готино, няма да спечелите нищо, напротив – ще загубите значителни суми за съдебни разноски, предупреждава адвокат Диана Попова.

Кой е подал заявлението за патент?

Оказва се заявлението за запазване на марката Bangaranga е подадено от Ралица Заякова-Крушкова. Проучване на Plovdiv24.bg показа, че лице с такова име е свързано с фирмите "Офроуд Травел" ООД, "Бътерфлай проджектс" ЕООД, "Премиум трюфел фуудс" ООД, "Ай пи бонд" ЕООД.