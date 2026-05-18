Св. мчци Теодот Анкирски, Петър, Дионисий и дружината им и св. 7 девици. Св. мчци Петър, Диориний, Андрей, Павла, Христина (Отдание на Томина неделя).

Св. Теодот живял по времето на император Диоклетиан.Той подпомагал своите единоверци, давал им храна и подслон. Издирвал и откупвал телата на умрели мъченици, за да ги погребе по християнски. Така станало, че между християните били заловени 7 девици. Те били подложени на изтезания и хвърлени в езеро със завързани на шиите им камъни. Св. Теодот намерил телата им и ги погребал, заради което бил подложен на жестоки мъчения и предаден на смърт.

След жестоки изтезания и 15 годишен затвор, свети Теодот умрял мъченически през 303 г.

Имен ден: Клавдия. Името е с латински произход и идва от древноримския род Claudia. Смята се, че произлиза от латинската дума claudus, която означава "накуцващ“. В древността обаче подобни имена са имали родов, а не буквален смисъл.