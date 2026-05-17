Известната журналистка Миролюба Бенатаова коментира с ирония скандала между депутата Ивайло Мирчев и шофьор на доставки, правейки паралел със собствения си опит зад волана и в медиите.
Случаят с уличния сблъсък между народния представител Ивайло Мирчев и доставчик на стоки предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. В личния си профил тя използва ситуацията, за да направи дисекция на обществените абсурди у нас, пречупени през личната ѝ история като таксиметров шофьор и прокуден от телевизионния ефир професионалист.
Бенатова с ирония отбелязва, че по времето, когато е практикувала таксиметрова дейност, е изпуснала златен шанс да привлече общественото внимание и съчувствие. Тя споделя, че е трябвало да влезе в тежък конфликт с някой депутат, за да бъде припозната като работник с ниско заплащане и тежки условия на труд. Вместо това обаче, тя просто е вършила работата си, возейки политиците до работните им места.
В позицията си Бенатова прокарва горчив паралел между лекотата, с която битовите скандали с политици стават водещи новини, и липсата на реален интерес към системните проблеми в държавата. Тя припомня собственото си отстраняване от Нова телевизия и неуспеха да превърне сериозните теми в център на обществения дебат.
Бенатова е категорична, че места за спиране се намират изключително трудно. В заключение журналистката обобщава, че независимо дали доставчикът е разпознал Ивайло Мирчев или не, конфликтът е симптоматичен за състоянието на българското общество.
