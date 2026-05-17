Известната журналистка Миролюба Бенатаова коментира с ирония скандала между депутата Ивайло Мирчев и шофьор на доставки, правейки паралел със собствения си опит зад волана и в медиите.

Случаят с уличния сблъсък между народния представител Ивайло Мирчев и доставчик на стоки предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. В личния си профил тя използва ситуацията, за да направи дисекция на обществените абсурди у нас, пречупени през личната ѝ история като таксиметров шофьор и прокуден от телевизионния ефир професионалист.

Бенатова с ирония отбелязва, че по времето, когато е практикувала таксиметрова дейност, е изпуснала златен шанс да привлече общественото внимание и съчувствие. Тя споделя, че е трябвало да влезе в тежък конфликт с някой депутат, за да бъде припозната като работник с ниско заплащане и тежки условия на труд. Вместо това обаче, тя просто е вършила работата си, возейки политиците до работните им места.

В позицията си Бенатова прокарва горчив паралел между лекотата, с която битовите скандали с политици стават водещи новини, и липсата на реален интерес към системните проблеми в държавата. Тя припомня собственото си отстраняване от Нова телевизия и неуспеха да превърне сериозните теми в център на обществения дебат.

Като журналист, изгонен от Нова (не без намесата на властимащи), не успях да пробия с историята за свободата на словото, 111-ото място, празните журналистически столчета и журналистите на повикване написа журналистката Миролюба Бенатова в страницата си във фейсбук

Бенатова е категорична, че места за спиране се намират изключително трудно. В заключение журналистката обобщава, че независимо дали доставчикът е разпознал Ивайло Мирчев или не, конфликтът е симптоматичен за състоянието на българското общество.

Случката между двамата показва къде живеем и как живеем. На дъното. Готови да се избием. Докато някой снима завършва Бенатова своя пост