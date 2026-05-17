България триумфира на 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия“, след като Дара спечели първото място с песента "Bangaranga“. Победата осигурява на страната ни правото да бъде домакин на следващото издание на престижната надпревара, което ще се проведе в България.

Въпреки че София е определена за основен домакин, кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че морският град също има амбиции да се включи в надпреварата за домакинство. Кметът най-вероятно има предвид конкурсът да се проведе в "Арена Бурга", която може да събере малко близо 15 000 души при концертни събития.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство! Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!“, посочи той в социалните мрежи.

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова приветства европейската публика с предстоящото домакинство и поздрави екипа на медията за успеха. В публикация в своя официален профил тя написа:

"Предстои ни много работа. Още от утре. Домакинството догодина е у нас!“

Според официалния регламент на Eurovision Song Contest, домакинството традиционно се поема от обществената телевизия на страната победител — в случая Българската национална телевизия (БНТ), член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Домакинството обаче не е абсолютно задължение. При невъзможност страната победител да организира събитието, EBU може да определи алтернативен домакин. Подобен прецедент имаше през 2023 г., когато Украйна спечели конкурса, но домакинството беше поето от Великобритания.

Сред основните изисквания към организаторите са: