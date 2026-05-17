"Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на "Бангаранга". Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката." Това каза DARA пред международните медии във Виена около час след като българката триумфира на "Евровизия" 2026.

По думите й тя чувствала, че е попаднала на правилното място.

Изключително съм благодарна за шанса да се явя на 'Евровизия'. Всеки ден, който прекарах тук, се чувствах в безопасност, подкрепяна и че всичко, всичко е възможно. Тази общност от хора е невероятна и всички вие ще ми липсвате. Днес се чувствам готова да заплача всеки един момент, защото ще ми липсвате. Почувствах се като дома си от първата секунда, в която пристигнах на това място. Много благодаря! сподели още DARA

Българката излезе на сцената под номер 12, в средата на шоуто, с песента "Бангаранга". Тя събра 516 точки, като беше фаворит и на публиката, и на журито. На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния се класира трета.