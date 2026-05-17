Исторически успех за България! Дара е големият победител в международния конкурс за песен "Евровизия 2026", който приключи пред над 15 000 зрители във "Винер Щадтхале" в австрийската столица Виена.

Дара изпя чудесно своята песен "Bangaranga" и получи 516 точки. Тя пя под №12 на сцената във Виена. На второ място завърши Израел с 343 точки, а третата позиция остана за Румъния с 296 точки.

България поведе в класирането още след вота на журито, като държавите, които ни посочиха на първо място, бяха Малта, Австралия, Дания и Литва. След това тази тенденция се повтори и при вота на зрителите по цял свят.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди началото на големия финал букмейкърите поставиха Дара на трето място в своите прогнози за краен победител.

Освен това България получи наградата за най-добро артистично изпълнение на "Евровизия 2026“.

Най-доброто представяне на България до този момент беше през 2017 година, когато Кристиан Костов завърши на второ място със своя хит "Beautiful Mess".

През 2016 година Поли Генова достигна до четвърто място с "If Love Was a Crime", а през 2007 година Елица и Стоян Янкулов - Стунджи заеха 5-ата позиция в крайното класиране.