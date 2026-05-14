България бе представена ударно във втория полуфинал на "Евровизия“ от певицата DARA с песента "Бангаранга“, която откри шоуто под номер 1 в стартовия ред. Още с излизането си на сцената тя привлече вниманието на публиката и медиите, а реакциите в залата бяха описани като изключително силни и енергични.

"Бангаранга“ - заглавие, вдъхновено от ямайски жаргон, който се тълкува като "хаос“ и "бунт“ – носи ясно изразен концептуален заряд. Централната идея в изпълнението е бунт срещу нормите и освобождаване от ограничения, предадени чрез динамична сценография и силно сценично присъствие. Визуалната и музикалната концепция са допълнително вдъхновени от българския кукерски ритуал – традиция, при която мъже в маски и костюми обикалят села в началото на годината, създавайки оглушителен шум с чанове и звънци с цел прогонване на злото.

Според предварителните прогнози на букмейкъри, DARA е сред фаворитите за класиране на финала в събота, като оценките ѝ дават приблизително 77% шанс да продължи напред към финала. Допълнително силното ѝ представяне се потвърждава и от класации сред журналисти, отразяващи конкурса, които след закрити репетиции са я поставили сред водещите участници в полуфинала.

Силният старт на България и високите очаквания около изпълнението на DARA засилват интереса към възможното ѝ представяне на финалната сцена на "Евровизия“.