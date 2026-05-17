Дара записа името си в историята на конкурса "Евровизия", след като донесе първа победа за България с песента "Bangaranga“ и постави рекорд за най-голяма разлика между първо и второ място в конкурса.

На финала на Eurovision Song Contest 2026 българската изпълнителка събра 516 точки и изпревари подгласника си от Израел със 173 точки - най-голямата преднина, регистрирана досега в историята на конкурса.

Силното представяне на България впечатли както професионалните журита, така и зрителите в цяла Европа. "Bangaranga“ се превърна в една от най-обсъжданите песни на тазгодишното издание благодарение на модерното звучене, сценичното изпълнение и енергичното присъствие на българката.

Малко след триумфа Дара сподели емоционално послание:

С отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава. Изключително съм благодарна за шанса да се явя на "Евровизия". Всеки ден, който прекарах тук, се чувствах в безопасност, подкрепяна и че всичко, всичко е възможно. Тази общност от хора е невероятна и всички вие ще ми липсвате. Днес се чувствам готова да заплача всеки един момент, защото ще ми липсвате. Почувствах се като дома си от първата секунда, в която пристигнах на това място. сподели развълнуваната Дара след историческата победа на "Евровизия"

Досегашният рекорд за най-убедителна победа принадлежеше на норвежеца Александър Рибак, който през 2009 г. спечели конкурса с песента "Fairytale“ и преднина от 169 точки.

Победата на България предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, където хиляди фенове от цял свят определиха успеха като "исторически момент“ за българската музикална сцена.

Освен рекорда за най-голяма разлика, представянето на Дара вече се нарежда сред най-силните резултати в съвременната история на конкурса. Ако говорим за най-много събрани точки изобщо, рекордът държи Салводор Собрал с "Amar Pelos Dois“ - 758 точки през 2017 г., когато победи Кристиан Костов, който имаше 615 точки.