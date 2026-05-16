Днес и утре паркингът в квартал "Скобелева майка“ в район "Тракия“ ще се превърне в арена на зрелищното автомобилно шоу "Луда надпревара“. В събитието ще участват професионални каскадьори и специално подготвени автомобили, които ще демонстрират впечатляващи умения и екстремни изпълнения.

Инициативата се провежда под мотото "Спри агресията по пътищата – стани един от нас“ и има за цел да насърчи отговорното шофиране и безопасното поведение на пътя чрез атрактивен и нестандартен формат. Посетителите ще могат да наблюдават дрифт демонстрации, преминаване през различни препятствия, каскади с мотори, както и шоу с "Монстър джип“, който ще премине върху подредени автомобили.

Сред най-очакваните моменти в програмата са битките между т.нар. "автогладиатори“, при които победител е последният автомобил, останал в движение.

Поздравявам екипа на "Луда надпревара“ за усилията в посока образоване на младите хора чрез нестандартни подходи. Район "Тракия“ подкрепя инициативи, които съчетават обществено значими теми със събития, носещи силен интерес и ангажираност от страна на гражданите заяви за Plovdiv24.bg районният кмет Георги Гатев

По повод 10-годишнината организаторите подготвят и специална изложбена зона, която за първи път ще бъде част от програмата. Там посетителите ще имат възможност да разгледат атрактивни автомобили от различни марки, включително впечатляващи американски модели.

Вечерната програма на първия ден ще завърши с рок концерт на живо, който ще допринесе за атмосферата на шоуто. На сцената ще се изяви Triple Tribut Treat с трибюти на Metallica, Megadeth и Lady Gaga.

Събитието и в двата дни ще започне от 16:00 и ще продължи до 23:00 часа. Организаторите препоръчват посетителите да пристигнат около 15:00 часа, за да се избегне струпване на входовете. Гостите, закупили билети предварително, ще могат да влизат с предимство. За деца до 7-годишна възраст входът е безплатен в зоната за правостоящи посетители.

Билети могат да бъдат закупени предварително чрез сайта на Eventim, както и на място в деня на събитието.

