В периода 15 - 22 май 2026 г. площадката на стълбите на Каменица (до знака "Plovdiv Together“) ще се превърне в място за книги, срещи и нови истории с първото издание на инициативата "Открита градска библиотека - Пловдив“.

Събитието е част от съпътстващата програма на Церемонията за удостояване с Награда "Пловдив“ в областта на изкуството и културата и има за цел да създаде публично достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града.

Посетителите ще могат да разгледат и четат на място избрани книги от пловдивски автори, най-популярните български романи, както и любими детски заглавия. В рамките на инициативата ще бъде представена и информация за Награди "Пловдив“ - тяхната история, актуално издание, номинираните творци и събитията от програмата.

"Откритата библиотека“ е пространство, което живее чрез своите читатели. Всеки желаещ ще има възможност да дари любима книга и така да ѝ даде нов живот. На място ще бъде предоставяна и възможност за издаване на читателска карта за Народна библиотека "Иван Вазов“.

Инициативата ще бъде отворена за жители и гости на Пловдив ежедневно в периода 15 - 22.05.2026 г., както следва:

• в делнични дни от 16:00 до 20:00 ч.

• през уикенда 16 - 17 май от 11:00 до 20:00 ч.

"Открита градска библиотека - Пловдив“ кани всички, които вярват, че книгите могат да събират хора, да създават разговори и да вдъхват живот на градските пространства.

Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.