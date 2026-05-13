Николай Попов отправи остри критики към телевизионната водеща Цветанка Ризова и медията bTV Media Group, след като, по негови думи, вече две седмици не му е предоставено право на отговор в ефира на телевизията.

В публична позиция Попов заявява, че е чакал възможност да изрази своята гледна точка в предаването на Ризова, но такава не му е била осигурена, въпреки че, по негови твърдения, Съветът за електронни медии (СЕМ) е потвърдил писмено правото му на отговор след излъчени материали, които той определя като "поредица от нападки“.

"Вече втора седмица чакам да получа право на отговор в ефира на bTV при г-жа Цветанка Ризова. Дори СЕМ потвърди писмено, че имам право на такъв след поредната помия, излята срещу мен в предаването на госпожата“, посочва той.

Попов твърди още, че отказът да му бъде дадена възможност за реакция представлява нарушение на законовите и професионални стандарти в журналистиката.

"Явно за Цветанка Ризова правилата и Законът за радиото и телевизията не важат. Това е журналистика от друго измерение, но с претенции за принципност“, допълва той.

В изявлението си той поставя под съмнение медийната независимост и посочва, че правото на отговор не следва да бъде разглеждано като услуга, а като законово задължение на медиите.

"Когато медиите започнат да избират кой има право да говори и кой не, тогава вече не говорим за свобода на словото, а за контрол над него“, заявява Попов.