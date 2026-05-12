Лятото на 2026 г. бележи ключов завой в концертната култура в България. Най-големият промоутър у нас, Fest Team, официално стартира своята инициатива за чаши за многократна употреба, поставяйки началото на една по-зелена и отговорна ера за масовите музикални събития. Програмата, част от дългосрочната стратегия "Refill. Reuse. Repeat.“, дебютира ударно по време на концерта на Knocked Loose в софийската Vidas Art Arena.

Целта е проста. Край на морето от пластмасови чаши за еднократна употреба под краката на феновете. Моделът е вече утвърден стандарт по световните фестивали и работи на принципа на депозита.

При първата поръчка на напитка заплащате 3 евро (6 лв.) за своята чаша.

При всяка следваща напитка предавате празната чаша и получавате пълна в нова, чиста чаша, без да плащате повторна такса. В края на вечерта имате два избора - връщате чашата в обозначените CUP POINT зони и получавате 2 евро обратно, или я запазвате като лимитиран сувенир от събитието.

Логистиката ще обхване ключови локации в София и Пловдив, включително големите летни фестивали HILLS OF ROCK и Phillgood.

Реакциите на феновете

Новината предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, вариращи от откровено облекчение до конструктивна критика. Много потребители приветстваха идеята, че вече няма да се гази в боклук по време на любимите им изпълнения.

Въпреки позитивния старт, публиката не спести и своите изисквания за пълно "европейско преживяване“.

Голяма част от дискусията се пренесе върху липсата на пунктове за безплатна питейна вода, особено за фестивалите в горещия Пловдив. "Остава само да предоставите пунктове за вода и ще сме истински европейски фестивал“, пишат потребители.

Част от феновете изразиха съмнение относно разликата от 1 евро, която остава в организаторите при връщане на чашата. Появиха се въпроси дали високите надценки на напитките вече не покриват логистиката и миенето на съдовете.

В типичния си саркастичен стил, някои потребители подметнаха, че се радват на "липсата на такса за въздух“ (засега), намеквайки, че допълнителните плащания на терен винаги са чувствителна тема.