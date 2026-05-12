Лятото на 2026 г. бележи ключов завой в концертната култура в България. Най-големият промоутър у нас, Fest Team, официално стартира своята инициатива за чаши за многократна употреба, поставяйки началото на една по-зелена и отговорна ера за масовите музикални събития. Програмата, част от дългосрочната стратегия "Refill. Reuse. Repeat.“, дебютира ударно по време на концерта на Knocked Loose в софийската Vidas Art Arena.
Целта е проста. Край на морето от пластмасови чаши за еднократна употреба под краката на феновете. Моделът е вече утвърден стандарт по световните фестивали и работи на принципа на депозита.
При първата поръчка на напитка заплащате 3 евро (6 лв.) за своята чаша.
При всяка следваща напитка предавате празната чаша и получавате пълна в нова, чиста чаша, без да плащате повторна такса. В края на вечерта имате два избора - връщате чашата в обозначените CUP POINT зони и получавате 2 евро обратно, или я запазвате като лимитиран сувенир от събитието.
Логистиката ще обхване ключови локации в София и Пловдив, включително големите летни фестивали HILLS OF ROCK и Phillgood.
Реакциите на феновете
Новината предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, вариращи от откровено облекчение до конструктивна критика. Много потребители приветстваха идеята, че вече няма да се гази в боклук по време на любимите им изпълнения.
Въпреки позитивния старт, публиката не спести и своите изисквания за пълно "европейско преживяване“.
Голяма част от дискусията се пренесе върху липсата на пунктове за безплатна питейна вода, особено за фестивалите в горещия Пловдив. "Остава само да предоставите пунктове за вода и ще сме истински европейски фестивал“, пишат потребители.
Част от феновете изразиха съмнение относно разликата от 1 евро, която остава в организаторите при връщане на чашата. Появиха се въпроси дали високите надценки на напитките вече не покриват логистиката и миенето на съдовете.
В типичния си саркастичен стил, някои потребители подметнаха, че се радват на "липсата на такса за въздух“ (засега), намеквайки, че допълнителните плащания на терен винаги са чувствителна тема.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!