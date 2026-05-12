На 16 май 2026 г. от 11:00 ч. подножието на Сахат тепе ще се превърне в сборен пункт за хора, които вярват, че градът ни заслужава повече грижа. Мястото на срещата е пред сградата на Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев", а организаторите очакват доброволци, въоръжени с чували, ръкавици и усмивки, готови да се погрижат за едно от най-емблематичните места в Пловдив.

Инициативата е напълно доброволна и обединява граждани, желаещи да допринесат с личен труд и време за по-чиста градска среда. Сахат тепе е сърцето на стария Пловдив – тук се издига Часовниковата кула, наследник на древния воден часовник и символ на града. По тези алеи поколения пловдивчани са трупали спомени, а в подножието им твори най-старият светски хор в България – ППД "Ангел Букорещлиев", създаден през 1896 г.

Грижата за това пространство не е просто хигиенна акция, а израз на отношение към историята, природата и културната памет на Пловдив.

"Градът изглежда така, както се грижим за него" – споделя адвокат Дяко Дяков.

Илиян Тиганев допълва: "В последните години често говорим за промяна и ценности, но истинската промяна започва от малките стъпки. От това да отделиш няколко часа в събота, да вземеш ръкавици и да почистиш мястото, по което утре ще минат нашите деца и гостите на града."

Инициаторите са единодушни, че подобни събития дават ценен пример на младите – отговорността към Пловдив не е само на институциите, а на всеки един от нас. Обществото се изгражда с личен пример и общи усилия, а не само с думи.

Организаторите ще осигурят всички необходими материали: чували, ръкавици, мокри кърпи, вода и инструменти. За доброто настроение на доброволците е предвидена и приятна музика. Най-важният "инструмент" обаче остава добрата воля, защото работата рамо до рамо е това, което превръща група хора в истинска общност.

Тази инициатива е отворена покана към всички, които не приемат тепетата за даденост, а вярват, че красотата на Пловдив се пази ежедневно с присъствие и отговорност.

Програма на събитието (16.05.2026 г.)

10:30 – 11:00: Събиране пред залата на ППД "Ангел Букорещлиев" и раздаване на материали.

11:00 – 11:10: Кратко откриване и разпределение на екипите по зони (алеи, стълби, храсти и боядисване на елементи).

11:10 – 12:30: Основно почистване с грижа за природата и паметниците.

12:30 – 13:00: Събиране на отпадъците и обща снимка за спомен.