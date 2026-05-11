Розовото наметало, което се появии върху паметника на Альоша на Бунарджика в Пловдив в неделя сутрин на 10 май, предизвика бърза реакция и силен обществен интерес. Монументът, който е сред най-разпознаваемите символи на града и едновременно с това един от най-спорните в България, се оказа временно преобразен чрез артистична или символична намеса, чийто автор засега остава неизвестен. Гранитната фигура на съветския войник, висока над десет метра, беше покрита с яркорозов плат, който моментално промени визуалното възприятие на паметника и го превърна в център на обществено внимание.

Днес, 24 часа по-късно, наметалото вече е свалено и паметникът е върнат към обичайния си вид. Акцията обаче изпълни своя ефект - снимките и видеата от гледката на Альоша с розово наметало бързо се разпространиха и предизвиква реакции не са мо в Пловдив, така и извън него. Въпреки че всичко бе временно, намесата остави силно впечатление и доста проруски настроени граждани бяха силно възмутени.

Случката съвпадна с периода, в който през Пловдив премина известното колоездачно състезание Giro d’Italia. Именно това най-вероятно обяснява и избора на розов цвят, тъй като той е символичен за състезанието и за лидера в него.

Паметникът на Альоша отдавна е един от най-обсъжданите обекти в Пловдив. За едни той е част от историята и спомен за миналото, а за други е символ, който, меко казано, не отразява българската гледна точка към събитията от онзи период. Точно заради тези различни мнения около него често се появяват спорове и различни форми на изразяване на позиция.

През годините паметникът неведнъж е бил обект на подобни намеси. Бил е боядисван, изписван и понякога символично променян по различни начини чрез изкуствен интелект. Всяка подобна акция предизвиква силни реакции - за едни тя е форма на изкуство или протест, а за други е неприемливо посегателство. Предложенията в обществото варират от запазване като исторически паметник до преместване или заместване с нов символ, свързан с българската национална история.

И този случай с розовото наметало се вписва в същата линия. Макар да е било временно и без да уврежда паметника, то ясно показа, че Альоша продължава да бъде не просто статуя, а място, около което ще продължи да има често противоположни мнения.