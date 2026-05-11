Докато десетилетия наред основната новина за България беше демографската криза и емиграцията, днес авторитетното френско издание "La Croix“ обръща погледа си към един нов и обнадеждаващ феномен. В обширен репортаж авторката Аньес Ротивел разказва как младите българи все по-често избират да останат или да се завърнат в родината си, виждайки реални възможности за просперитет тук. Именно Пловдив, подчертава журналистката, е един от най-ярките символи на тази голяма промяна.

В началото на своя текст Ротивел описва втория по големина български град като едно от най-старите населени места в Европа, успяло да съхрани в архитектурата и духа си уникалните пластове на гръцки, турски, еврейски и арменски влияния. Тя отбелязва, че след успешното му представяне като Европейска столица на културата през 2019 г., градът сякаш е получил "попътен вятър“, който го тегли напред. Пловдив вече не е просто красива историческа дестинация, а се е превърнал в истински икономически двигател на България.

Авторката определя Тракия икономическа зона (ТИЗ) като "своеобразно икономическо чудо“, което е изиграло ключова роля за възраждането на региона след тежката икономическа криза. Изданието запознава френската аудитория с инж. Пламен Панчев, неговия син Мартин и инж. Валентин Кънчев, които заедно със своите партньори управляват индустриалния парк и привличат под тепетата световни гиганти от Европа, Япония, Китай и Южна Корея. Пред френската медия инж. Панчев споделя, че младите хора вече ясно виждат перспективата в България като сигурна и спокойна държава с постоянно подобряващо се образование.

Особен акцент в репортажа е поставен именно върху ролята на висшето образование. Пловдив се утвърждава като академичен център с девет университета, които привличат не само българи, но и все повече чуждестранни студенти. Показателен за този международен престиж е примерът на Медицинския университет в Пловдив. Заместник-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова посочва пред изданието, че през 2025 г. впечатляващите 40% от чуждестранните студенти в университета са били британци. Аньес Ротивел обобщава, че комбинацията от по-достъпни такси, отлични условия и все по-високо качество на обучението превръща България в конкурентна образователна дестинация.

Животът в Пловдив е описан като рядко срещано съчетание между хилядолетна история и пулса на съвременния космополитен град. Градът под тепетата предлага неповторима атмосфера, в която бохемският дух на "Капана“ и спокойствието на Стария град се срещат с динамиката на модерните офис пространства. За много млади хора Пловдив е "градът на кратките разстояния“, където липсва изтощителният стрес на огромните мегаполиси, но са налице всички удобства - богата културна сцена, зелени паркове и качествена среда за отглеждане на семейство. Този специфичен пловдивски ритъм се оказва ключов за избора на много българи да заменят живота в чужбина с комфорта и уюта на родния град.

Френската журналистка описва Пловдив като уникално съчетание между високо качество на живот, динамична индустрия и модерна академична среда. За много млади семейства възможностите за професионално развитие тук вече са по-привлекателни от живота в големите западни метрополии. Този нов облик на града под тепетата е сочен от "La Croix“ като символ на една по-голяма тенденция - завръщането на българите у дома и превръщането на страната в място, където бъдещето изглежда не само възможно, но и сигурно.