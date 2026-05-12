На 23 май 2026 г. (събота) пловдивчани и гости на града ще могат да се включат в градската игра "Буден Пловдив“ – интерактивно приключение, което съчетава загадки, истории за значими личности и опознаване на градската среда. Събитието има два старта – от 13:30 ч. и от 18:30 ч. в Дондуковата градина (Градската градина от 1878 година). Участието е безплатно, но изисква предварително записване на vutreshenglas.com.

Играта е подходяща за отбори от 3 до 8 души, като организаторите препоръчват екипи до 5-6 участници за най-пълноценно преживяване. Маршрутът е с дължина около 4.5 километра и включва 16 загадки, разположени в централната част на Пловдив. Освен логически предизвикателства, участниците ще срещнат и актьори от екипа на "Вътрешен глас“, които ще ги въвлекат в допълнителни креативни задачи по време на играта.

"Буден Пловдив“ е вече познато събитие за местната публика. В предишни издания са участвали повече от 80 отбора, а по думи на организаторите голяма част от участниците споделят, че чрез играта са открили нови факти за Пловдив и за личностите, оставили следа в културната и обществената му история. Играта е тематично свързана с Деня на българската азбука, просвета и култура и поставя акцент върху паметта за хората, творили и живели в града.

"За нас е важно участниците не само да се забавляват, но и да преоткрият Пловдив по различен начин – през историите, местата и хората, които често подминаваме в ежедневието си.“ – споделя Емил Тотев от екипа на "Вътрешен глас“.

Местата за участие са ограничени и записването е задължително. Препоръчително е играчите да бъдат с удобни обувки, зареден телефон и готовност за движение в градска среда в рамките на около 2-3 часа.

Настоящото издание на играта се осъществява с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019“ като част от програма "Малки проекти“.