Леглата за нощувки в Пловдив не достигат, особено през лятото, когато се провеждат почти едновременно няколко големи събития. През 2025 г. е имало 8000 легла, тази година се очаква да бъдат близо 10 000, но дори този брой е недостатъчен, за да се подслонят всички туристи в Пловдив, информира Plovdiv24.bg.
През най-летния месец - юли, Пловдив ще бъде домакин на три големи музикални събития - PhillGood, Hills of Rock и Оpera Open. Легловата база вече е разпродадена, коментира заместник-кметът по култура, туризъм, археология Пламен Панов.
Община Пловдив обмисля да обособи големи кемпер и палаткови зони на Гребната база по време на PhillGood и Hills of Rock, където обичайно се събират хиляди фенове на музиката.
Неприятен факт е, че заради недостига на свободни места някои собственици на малки места за настаняване обявявали 50-60% надценка на нощувката по време на фестивалите.
"По-доброто планиране във фестивалните месеци в Пловдив е въпрос на организация и предвидимост. Затова и правим всичко необходимо да обявяваме големите музикални формати възможно най-рано - за да може и бизнесът, и туристите да планират по-рано и детайлно фестивалното лято. Затова вече и по-рано планираме програмата на Античния театър", каза заместник-кметът по култура, туризъм, археология Пламен Панов.
Данните показват, че туристическият сектор отбелязва все по-устойчив ръст - миналата година е имало 11% повече нощувки на чужденци, а чуждестранните граждани, посетили Пловдив, са били с 20% повече в сравнение с предходната.
Всички хотели в Пловдив за юли вече са разпродадени
