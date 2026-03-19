Костадин Димитров, предава репортер на Plovdiv24.bg.
"Анализът на данните за туристическия поток в Пловдив показва, че в последните години има постоянен ръст на гостите на града и аз съм много благодарен на всички, които са ангажирани с темата.
Не трябва да забравяме, че община Пловдив, градът, се грижи изключително много за презентацията на археологията, на ценностите, които има. Мисля, че за това допринесе доброто настроение, което успяхме да създадем по коледните и новогодишните празници.
Тези данни показват ясно тенденцията, че Пловдив в годините започна да се превръща в изключително ценна туристическа дестинация. В тази посока не трябва да изключваме и работата, която извършваме с г-н Панов във връзка с развитието на летище Пловдив и многото други малки детайли, които правят така че Пловдив да е едно добро място за почивка" - каза Димитров.
Статистическите данни бяха обявени от Юлияна Йорданова – директор на дирекция "Туризъм“ в община Пловдив:
Пренощували лица в местата за настаняване през 2025 г. отбелязват ръст от 9%, като 20% от тях е ръстът на пренощувалите чужди граждани.
Приходите от нощувки са с ръст от 8%, като чуждестранните граждани също отбелязват изключително голям ръст от 18%.
Нощувките в местата за настаняване отбелязват ръст от 2%, като само пренощувалите граждани са с ръст 11%.
През изминалата година имаме функциониращи регистрирани категоризирани места за настаняване общо 1050 на брой, като 103 от тях са с над 10 легла и 950 – под 10 брой легла.
Основни генериращи пазари се очертаха Турция, Гермация, Гърция, Израел, Италия, Франция, Обединеното кралство и САЩ.
Йорданова обобщи, че основната притегателна точка за привличането на чуждестранни граждани е обявяването на Пловдив като винена столица през 2025 г.
"Виненият туризъм се очертава като един от водещите видове туризъм, като до момента беше само съпътстващ, но вече можем да кажем, че вече се нарежда / заема достойно място до културно-историческия и събитийния календар, които също имат своя принос за увеличаването на чуждестранни туристи" - коментира тя.
Пловдив привлича все повече чуждестранни туристи
