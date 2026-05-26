Водоподаването в почти половината Пловдив ще бъде намалено следващата сряда, 27 май. Причината е изместване на трасето на водопровод до кръстовището на п.в. "Скобелева майка". За гражданите ще бъдат осигурени водоноски на 10 локации в районите "Изгрев", "Тракия" и "Централен", съобщиха за Plovdiv24.bg от ВиК - Пловдив.

Във връзка с изместване трасето на водопровод Е546 в Източна индустриална зона - IV част до кръстовище "Скобелева майка" от външна фирма, на 27.05.2026 г. (сряда) от 08:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде намалено в следните зони:

- Район "Изток“ , гр. Пловдив

- Район "Тракия“, гр. Пловдив

- Части от район "Централен“; гр. Пловдив

ВиК операторът ще осигури алтернативно водоснабдяване, чрез мобилни водоноски на територията на:

ж.к. "Тракия“ на ул. "Съединение“ 42; ул. "Маестро Г. Атанасов“ – пред МБАЛ "Св. Св. Кузма и Дамян“; пред МЦ "Димед“; ул. Георги Данчов - пред бл.30; ул. "Свети Княз Борис I – Покръстител“ – пред бл.14

в кв. "Изгрев“ на ъгъла на ул. "Ландос“ и ул. "Глог“; ул. "Герлово“ 12 – пред магазин ТМаркет; ул. "Храбрец“ 15.

в район "Централен“ мобилни водоноски ще има на бул. Княгиня Мария Луиза“ 72, както и на ул. "Весела“ - пред АГ "Весела“.

Дружеството се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.