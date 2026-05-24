В Народно читалище "Съвременник-1986", намиращо се в район "Тракия", официално отвори врати нов клуб за настолни игри. Инициативата стартира в рамките на проекта "Петъци без екрани", който се финансира от Община Пловдив по Компонент 3 "Гражданска активност" и е официална част от Календара на културните събития на града, съобщават от районната администрация за Plovdiv24.bg.

Време и място за срещи между поколенията

Всеки петък до 24 юли, между 14:00 и 18:00 часа, читалището ще бъде отворено за всички желаещи да се потопят в света на настолните игри. Основната мисия на проекта е да обхване хора от различни възрастови групи, като стимулира живото общуване и диалога между поколенията.

Организаторите си поставят за цел да предложат алтернатива за смислено прекарване на свободното време – изцяло без посредничеството на мобилни устройства и екрани. Стремежът е читалището да се утвърди като достъпно културно пространство за съвместни игрови дейности между деца, младежи, родители и по-възрастни граждани.

Входът е напълно безплатен за всички посетители. Няма възрастови ограничения, но деца под 12-годишна възраст задължително трябва да бъдат с придружител.