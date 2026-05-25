В публична позиция бившият заместник-кмет на Пловдив Александър Константинов развива теза, че развитието на стадион "Пловдив“ като национален спортен обект е възпрепятствано не толкова от липса на технически възможности, колкото от институционални и политически фактори. Според него ключовият проблем е собствеността и липсата на държавен ангажимент към съоръжението.
Авторът поставя акцент върху идеята, че Пловдив разполага с уникален спортен комплекс - Гребния канал, спортното училище, диспансер, плувен комплекс и други съоръжения, които биха позволили интегриран национален спортен център. В тази рамка стадионът би могъл да бъде реконструиран и превърнат в най-големия в страната с капацитет около 55 000 места.
Според изложената позиция, основният аргумент защо проектът не получава достатъчно финансиране е геополитически и институционален: концентрацията на ключови държавни спортни инвестиции в столицата. В текста се подчертава, че "София няма да допусне най-големият стадион да не е в столицата“, което се представя като дългогодишен фактор в липсата на реален напредък.
Константинов критикува и решението стадионът да бъде общинска собственост, като го определя като стратегическа грешка. Според него това е довело до разпокъсване на отговорностите и ограничен достъп до държавно финансиране. Бившията политика смята, че единственият шанс на стадион "Пловдив" е кметът да се договори с Министерството на младежта и спорта стадиона да стане държавен. Само държавата, чрез своите дружества може да осигури както пари са ремонта, така и неговата експлоатация.
Александър Константинов критукува и инвестиционните приоритети в спорта, като се твърди, че значителни публични средства се насочват към футболни съоръжения за сметка на социална инфраструктура като училища и детски градини. Той изразява мнение, че при различно разпределение на ресурсите "можехме да построим 20 детски градини и ясли, 10 нови училища и да се разширят булевардите Пещерско шосе, Александър Стамболийски и "Свобода".
Майна Таун
преди 30 мин.
Шопите няма как да го позвлят това да стане
Dbcbg
преди 1 ч. и 42 мин.
Ми нали ако се направи ше засенчим селската София. Ето за това не се направи. Не го искаме и без това то пловдивчани не останаха,помаците да си го правят.
