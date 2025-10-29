© Plovdiv24.bg виж галерията Продължава тоталният разпад на най-големия стадион в Пловдив, носещ името на града под тепетата. В това се увери на място репортер на Plovdiv24.bg. Цялото съоръжение е в потресаващо състояние - терен, трибуни, стълби, тоалетни, прилежаща инфраструктура, буквално всичко.



И това продължава години наред. Светлина в тунела не се вижда, поне на този етап. Попитахме община Пловдив как вижда бъдещето на това иначе уникално място за спорт и възможно ли е разрухата да бъде стопирана.



Ето какво ни отговориха от институцията - в бъдеще време:



"Предстои да стартира процедура за възлагане на конструктивно и енергийно обследване на сградата на стадион "Пловдив". След като тя завърши, ще бъде изчислена прогнозна стойност за енергийно обновяване и укрепване на обекта. Ще се търсят решения за цялостно или частично обновяване".



Историята:



Официално стадионът е открит на 10 септември 1954 г. и тогава носи името "Девети септември“. Капацитетът тогава е 30 000 седящи места. Основно е реконструиран през 1962 г., като се построява втори етаж на западната трибуна. Капацитетът нараства на 42 000 места, като се поставят и 4 стоманобетонни кули с осветление. През 1991 г. е издигната останалата част от втория етаж на стадиона. Старите лампи са демонтирани и са поставени 4 нови стоманени кули с височина 70 метра, внесени от Полша. Поради липса на средства, ремонтът е прекратен малко преди пълното завършване на съоръжението.



На стадион "Пловдив“ са се играли предимно дерби мачовете между четирите пловдивски отбора, както и други срещи от футболния шампионат. Тук са се провели и великите мачове на "Ботев“ Пд с "Реал“ (Сарагоса), "Цървена Звезда“, "Барселона“, "Байерн“ (Мюнхен). "Локомотив“ Пд е имал своите незабравими моменти срещу "Оксер“, "Ювентус“ и "Лацио“.



През 1990 г. на стадиона се провежда световно първенство по лека атлетика за юноши и девойки. На 19 юни 2004 г. на състезание за Купа "Европа“ на този стадион Ивет Лалова пробягва 100-те метра за 10,77 сек. – нов национален рекорд и най-добър резултат в света за сезона.



На стадион "Пловдив“ се провеждат лекоатлетически прояви от републикански мащаб, както и контролни футболни срещи. От 1996 г. на стадиона не се провеждат официални футболни срещи, както и големи обществени мероприятия поради липсата на "Акт 16“ на съоръжението. Изключение прави концертът на "Металика“ през 1999 г., на който присъстват близо 50 хиляди души.