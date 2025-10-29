ИЗПРАТИ НОВИНА
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала план
Автор: Васил Динев 13:31
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Продължава тоталният разпад на най-големия стадион в Пловдив, носещ името на града под тепетата. В това се увери на място репортер на Plovdiv24.bg. Цялото съоръжение е в потресаващо състояние - терен, трибуни, стълби, тоалетни, прилежаща инфраструктура, буквално всичко.

И това продължава години наред. Светлина в тунела не се вижда, поне на този етап. Попитахме община Пловдив как вижда бъдещето на това иначе уникално място за спорт и възможно ли е разрухата да бъде стопирана.

Ето какво ни отговориха от институцията - в бъдеще време:

"Предстои да стартира процедура за възлагане на конструктивно и енергийно обследване на сградата на стадион "Пловдив". След като тя завърши, ще бъде изчислена прогнозна стойност за енергийно обновяване и укрепване на обекта. Ще се търсят решения за цялостно или частично обновяване".

Историята:

Официално стадионът е открит на 10 септември 1954 г. и тогава носи името "Девети септември“. Капацитетът тогава е 30 000 седящи места. Основно е реконструиран през 1962 г., като се построява втори етаж на западната трибуна. Капацитетът нараства на 42 000 места, като се поставят и 4 стоманобетонни кули с осветление. През 1991 г. е издигната останалата част от втория етаж на стадиона. Старите лампи са демонтирани и са поставени 4 нови стоманени кули с височина 70 метра, внесени от Полша. Поради липса на средства, ремонтът е прекратен малко преди пълното завършване на съоръжението.

На стадион "Пловдив“ са се играли предимно дерби мачовете между четирите пловдивски отбора, както и други срещи от футболния шампионат. Тук са се провели и великите мачове на "Ботев“ Пд с "Реал“ (Сарагоса), "Цървена Звезда“, "Барселона“, "Байерн“ (Мюнхен). "Локомотив“ Пд е имал своите незабравими моменти срещу "Оксер“, "Ювентус“ и "Лацио“.

През 1990 г. на стадиона се провежда световно първенство по лека атлетика за юноши и девойки. На 19 юни 2004 г. на състезание за Купа "Европа“ на този стадион Ивет Лалова пробягва 100-те метра за 10,77 сек. – нов национален рекорд и най-добър резултат в света за сезона.

На стадион "Пловдив“ се провеждат лекоатлетически прояви от републикански мащаб, както и контролни футболни срещи. От 1996 г. на стадиона не се провеждат официални футболни срещи, както и големи обществени мероприятия поради липсата на "Акт 16“ на съоръжението. Изключение прави концертът на "Металика“ през 1999 г., на който присъстват близо 50 хиляди души.


Общината има план да се саморазруши стадионът, а мястото /апетитно/ да се даде на наш човек, за да построи мегакомплексче!!! Все пак си знаем кмета и с какво прозвище е известен!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

