ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала план
И това продължава години наред. Светлина в тунела не се вижда, поне на този етап. Попитахме община Пловдив как вижда бъдещето на това иначе уникално място за спорт и възможно ли е разрухата да бъде стопирана.
Ето какво ни отговориха от институцията - в бъдеще време:
"Предстои да стартира процедура за възлагане на конструктивно и енергийно обследване на сградата на стадион "Пловдив". След като тя завърши, ще бъде изчислена прогнозна стойност за енергийно обновяване и укрепване на обекта. Ще се търсят решения за цялостно или частично обновяване".
Историята:
Официално стадионът е открит на 10 септември 1954 г. и тогава носи името "Девети септември“. Капацитетът тогава е 30 000 седящи места. Основно е реконструиран през 1962 г., като се построява втори етаж на западната трибуна. Капацитетът нараства на 42 000 места, като се поставят и 4 стоманобетонни кули с осветление. През 1991 г. е издигната останалата част от втория етаж на стадиона. Старите лампи са демонтирани и са поставени 4 нови стоманени кули с височина 70 метра, внесени от Полша. Поради липса на средства, ремонтът е прекратен малко преди пълното завършване на съоръжението.
На стадион "Пловдив“ са се играли предимно дерби мачовете между четирите пловдивски отбора, както и други срещи от футболния шампионат. Тук са се провели и великите мачове на "Ботев“ Пд с "Реал“ (Сарагоса), "Цървена Звезда“, "Барселона“, "Байерн“ (Мюнхен). "Локомотив“ Пд е имал своите незабравими моменти срещу "Оксер“, "Ювентус“ и "Лацио“.
През 1990 г. на стадиона се провежда световно първенство по лека атлетика за юноши и девойки. На 19 юни 2004 г. на състезание за Купа "Европа“ на този стадион Ивет Лалова пробягва 100-те метра за 10,77 сек. – нов национален рекорд и най-добър резултат в света за сезона.
На стадион "Пловдив“ се провеждат лекоатлетически прояви от републикански мащаб, както и контролни футболни срещи. От 1996 г. на стадиона не се провеждат официални футболни срещи, както и големи обществени мероприятия поради липсата на "Акт 16“ на съоръжението. Изключение прави концертът на "Металика“ през 1999 г., на който присъстват близо 50 хиляди души.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 210
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 14 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025
Изключително нисък е интересът на пловдивчани към ваксината срещу...
12:38 / 29.10.2025
Кървавата свада в Пловдив за паркомясто завърши с присъда за редн...
12:34 / 29.10.2025
От последните минути: Най-добрата новина за Марти, прегазен от АТ...
10:45 / 29.10.2025
Катастрофа с такси на неочаквано място в Пловдив
10:14 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS